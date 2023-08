ANDREA MASCHIO * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « DARÒ UNA MANO A SERGIO DIVINA, COPRENDO AL MEGLIO IL MIO RUOLO DI CONSIGLIERE COMUNALE »

13.29 - sabato 19 agosto 2023

Da padre di tre meravigliose creature, da marito di una donna unica e speciale, da figlio di genitori fondamentali per la mia crescita, ritengo per me importante cercare di dare un contributo anche piccolo per dare al Trentino un volto migliore.

Una goccia nel mare, certo, ma che è la differenza tra chi si limita al chiacchierio e chi si adoperata attivamente dedicando parte della sua vita agli altri.

Sono un ingegnere, libero professionista, che ha trovato nel volontariato in Perù, Ghana e Sahara Occidentale un suo modo di essere felice, mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo a favore di un mondo meno fortunato. Sento la stessa esigenza nell’affrontare l’impegno politico a livello locale: vorrei, quindi, anche ora, proseguire il mio lavoro di consigliere comunale, sempre rivolto al bene dei cittadini, aiutando, con la mia candidatura, chi si sta proponendo per cambiare un metodo di governo che ha dimostrato di essere fallimentare.

Eletto nel 2015 con quel M5S che ha tradito tutti i suoi valori e metodi, fondo Onda Civica Trentino con altri 5 amici, per portare avanti le stesse cose e con gli stessi valori per cui ci eravamo esposti.

È seguita poi, con mia espressa perplessità, un’operazione elettorale che ha visto l’abbandono di questa creatura politica in una miscellanea politica incoerente, nella quale non posso riconoscermi e che in effetti non era quello per cui ero stato eletto.

Mi sono quindi domandato come e con chi portare avanti le battaglie fino ad ora condotte. La risposta non poteva certo essere con questo centrosinistra che dimostra di essere evanescente e poco incisivo sulle problematiche emergenti sempre più dure. Ma neanche con un centrodestra che sta demolendo mattone per mattone un Trentino autonomo ormai sempre più alla deriva.

Alla notizia che Sergio metteva in gioco nuovamente la sua persona per cercare di creare un’entità politica diversa e rivolta a lavorare per un Trentino differente e migliore, vista la stima personale che ho sempre portato nei suoi confronti, ho ritenuto opportuno valutare di dargli una mano.

Sì, dare una mano, perché come ho sempre detto, il mio apporto vuole essere un piccolo contributo al progetto. La mia vita oggi è impegnata nel lavoro, nella famiglia e ovviamente nel fare al meglio il consigliere comunale della città di Trento e ciò non mi permette una campagna elettorale sul territorio Trentino.

Quindi il mio impegno è quello di partecipare coprendo al meglio il ruolo di consigliere comunale, cercando di far emergere gli obiettivi raggiunti, il lavoro in essere e le speranze future, tutti frutto di un grande sforzo per rispondere alle richieste ed esigente dei cittadini trentini e non.

Andrea Maschio

Consigliere comunale di Trento