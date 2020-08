AMAZON – PRESS OFFICE * PROMOZIONI SETTEMBRE: « 8 GIORNI DI GRANDI OFFERTE CHE CONSENTONO DI RISPARMIARE, L’EVENTO AVRà INIZIO ALLE ORE 00:01 DEL 31 AGOSTO E DURERà FINO ALLE 23:59 DEL 7/9 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Oggi Amazon annuncia le Offerte di settembre: 8 giorni di grandi offerte che consentono di risparmiare su ogni cosa di cui si ha bisogno, ovunque ci si trovi. L’evento Offerte di settembre avrà inizio alle ore 00:01 del 31 agosto e durerà fino alle 23:59 del 7 settembre al link amazon.it/settembre. I clienti troveranno migliaia di offerte organizzate per temi da oggi, 31 agosto, alle 23:59 del 7 settembre.

Quotidianamente, per tutto l’evento, saranno disponibili nuove Offerte del Giorno, inclusi prodotti per la casa e la cucina, dispositivi di elettronica di consumo, articoli per la cura della persona e molto altro.

Saranno disponibili anche le Offerte del giorno, disponibili ogni giorno per tutto il periodo dell’evento, e Offerte Lampo su prodotti disponibili a prezzo scontato in quantità limitata e per un certo periodo di tempo, con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti.

I clienti Amazon Prime, compresi coloro che stanno approfittando del un periodo di prova gratuito di 30 giorni, avranno l’accesso esclusivo anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo. Utilizzando l’app di Amazon, oltre alla semplicità di fare acquisti in ogni momento, è possibile impostare avvisi grazie alla funzione “Segui questa offerta”, in modo da non perdere le offerte preferite. Con la app è possibile anche tenere traccia dei propri ordini e sapere quando sarà consegnato il proprio pacco, e ancora utilizzare la funzione di ricerca dei prodotti tramite la fotocamera del cellulare: basta scansionare il prodotto stesso, il logo o codice a barre con la app per trovare rapidamente gli articoli nel negozio Amazon.

Le grandi occasioni di risparmio disponibili dal 31 agosto includono:

Per scoprire di più sulle Offerte di settembre:

Seguire Amazon.it su Twitter: https://twitter.com/amazonit

Facebook: https://www.facebook.com/amazon.it/

Instagram: https://www.instagram.com/amazon.it/

*

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite l’account Twitter @AmazonNewsItaly