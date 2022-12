375 FIRME / SCUOLA * REPLICA A VIVIANA SBARDELLA: – SCONCERTO PER LE INFORMAZIONI FORNITE DALLA SOVRINTENDENTE, SU PROGETTO CHE COINVOLGEREBBE IL 40% INSEGNANTI

19.15 - mercoledì 07 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Alleghiamo lettera in replica all’ipotesi di riforma delle carriere docenti, illustrata dalla sovrintendente scolastica Viviana Sbardella in un’intervista al quotidiano “ilT” giovedì 1º dicembre

https://drive.google.com/drive/folders/1cqwI6kBDuecQ3MTNsb01d-gkcx2-DKpk?usp=share_link

e dal referente provinciale dell’Associazione nazionale presidi Paolo Pendenza su “Tecnica della Scuola” venerdì 25 novembre https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-in-carriera-su-tre-livelli-da-base-a-esperto-stipendi-alti-con-piu-ore-settimanali-supplenti-fermi-3-anni-a-trento-si-puo-intervista Il testo è stato sottoscritto da 375 docenti in meno di 3 giorni. Con preghiera di adeguata diffusione, porgiamo cordiali saluti. Laura Rubagotti Giovanni Ceschi docenti scuola superiore

A seguito della lunga intervista rilasciata da Viviana Sbardella al quotidiano “ilT” giovedì 1° dicembre sulla riforma delle carriere degli insegnanti in provincia di Trento, esprimiamo lo sconcerto per le preoccupanti informazioni fornite dalla sovrintendente su un progetto che coinvolgerebbe – nelle previsioni della PAT – il 40% degli insegnanti.

Si tratta di un modello di sviluppo per la carriera docente che punterebbe a «migliorare le condizioni lavorative, garantendo al tempo stesso sostegno e gratificazione a una professione che richiede costante evoluzione» (comunicato stampa del 10 gennaio 2022, nel quale si annunciava l’avvio di una serie d’incontri sul territorio del gruppo tecnico incaricato dalla Giunta provinciale).

Ancor prima di entrare nel merito, vale la pena ricordare come gli incontri territoriali si siano ben presto rivelati una consultazione solo apparente: selezione dei partecipanti che non ha consentito una reale rappresentatività; impostazione del dibattito a partire da un progetto già delineato e la cui attuazione veniva data per scontata, ma rimasto indefinito nei suoi obiettivi fondamentali per l’intera durata della consultazione; totale silenzio per otto mesi sullo sviluppo della riforma, che ora viene presentata come imminente e già operativa a partire dal 2023.

Entrando nel merito della rivoluzione organizzativa che dovrebbe riguardarci, e sulla quale siamo costretti a esprimerci a partire da un articolo di giornale: il piano prevede il coinvolgimento di 2400 insegnanti che sarebbero chiamati a ricoprire il ruolo di docenti “esperti”, docenti “ricercatori” e docenti “delegati all’organizzazione” attraverso un concorso per soli titoli finalizzato nientemeno che a modificare a tempo indeterminato «lo status giuridico», e quindi contrattuale e retributivo, dei professionisti coinvolti. Per di più, nelle dichiarazioni di Sbardella, questi docenti «avranno poi il compito di accompagnare i colleghi in un percorso di crescita». Secondo tale logica, si creerebbe quindi un corpo di élite in cui il primato organizzativo e burocratico sarebbe istituzionalizzato, incrementando la competizione e il conflitto all’interno della comunità scolastica. Ancora una volta, anziché mettere al primo posto la didattica e la crescita culturale degli studenti, nell’ottica della cooperazione tra le diverse componenti, i saperi disciplinari verrebbero marginalizzati a favore di strumenti e tecniche di progettazione, governance della scuola, figure di sistema, strategie di orientamento formativo e lavorativo, profili applicativi al sistema nazionale di valutazione.

L’ipotesi di riforma sembra aver già ricevuto l’imprimatur dell’Associazione nazionale presidi, attraverso il suo rappresentante provinciale, che ha recentemente sottolineato come lo stipendio maggiorato si conquisterà con l’incremento delle ore settimanali di lezione (intervista a “Tecnica della Scuola” del 25 novembre). A ben vedere, per di più, non si tratta di un’idea originale ma piuttosto dello spin-off di un percorso già tracciato a livello nazionale, secondo l’ormai consueta modalità per cui il Trentino si trasforma nell’incubatore di un modello di scuola-azienda.

A fronte di una serie di gravi problemi che permangono nella scuola, anche a livello provinciale (precariato, dispersione scolastica, sistema valutativo, gravi carenze d’organico per i bisogni educativi speciali) la risposta è tecnica e organizzativa, senza riflessione e confronto trasparente con i diretti interessati. Non possiamo renderci complici di un simile attacco frontale alla dignità dell’insegnamento e alla missione formativa ed educativa che la nostra professione comporta, per far prevalere un meccanismo competitivo e divisivo a discapito di una scuola al servizio delle persone e dell’autonomia intellettuale.

Le 375 adesioni che seguono sono state raccolte dalle ore 8.00 di lunedì 5 alle ore 18.00 di mercoledì 7 dicembre 2022 attraverso un modulo Google che prevedeva la firma virtuale del testo sopra riportato e il consenso ad apporre il nominativo sul documento.

Nome Cognome Istituto di servizio Enrico Agostini Istituto Alcide Degasperi Teresa Alberga ITT Buonarroti Luana Albertini Ist. Tec. tambosi Tavola Alessandra Liceo A.Rosmini di Rovereto Stefano Amato I.I.S. Marie Curie Pergine V. Giovanni Amoriello Istituto Comprensivo Trento 7 Roberta Andreatta ITC Tambosi Emiliana Andreatta Liceo Linguistico S.Scholl Maria Elisabetta Andreatta Marie curie Ciro Andretta Itet “G. FLORIANI” Riva del Garda Santo Domenico Annino I.T.T. “Buonarroti” Silvia Anzalone SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Katia Apolloni G. Prati Annalisa Arlotta “NEGRELLI ” (IC ROVERETO NORD) Sara Armani Liceo “Da Vinci” Trento Angela Artese ITT BUONARROTI TN Cinzia Azzolini Liceo Rosmini Rovereto Stefano Bacchi Istituto “Martino Martini” Denny Bagozzi I C Valledeilaghi Dro Paola Bais I. C. Rovereto sud Lucia Baldi Istituto “Degasperi”Borgo Miriam Barisano I. C. Alta Vallagarina Gianna Barozzi IC Villa Lagarina Roberto Barra ITI Buonarroti -Trento Manuela Bauer Liceo Linguistico Sophie Scholl Trento Giovanna Beber Istituto “A. Degasperi “ Marina Beber Istituto comprensivo Levico

Lara Belli ITT M. Buonarroti Francesca Benci Liceo Rosmini Rovereto Patrizia Bentivogli ITE Tambosi Trento Lucia Berardi Liceo filzi Elisabetta Bergamo Liceo Linguistico “Sophie Scholl” trento Elena Bertagnolli ICTN7 Fabio Bertamini Liceo Maffei Riva del Garda Elena Bertoli Liceo da Vinci Trento Mirella Bertolini Istituto di istruzione Guetti Roberta Bertotti Trento 1 Elvira Biasioli Liceo delle Arti Sonia Bimbi Leonardo Da Vinci Trento Maura Binelli I.C. Val Rendena Francesca Boldrin Ictrento4 Barbara Boldrini ICvalledeilaghi Patrizia Bombace I.C.TN4 Katia Bonadiman Liceo da Vinci Amanda Bonafini Ic Val Rendena Lorenzo Bonfatti Liceo Fabio Filzi – Rovereto Matteo Borchia Liceo A. Rosmini, Rovereto Alessandra Boroni Guetti Laura Bortolotti Liceo Da Vinci Giulia Bortolotti Liceo scientifico Da Vinci Tamara Boscia Provincia Trento Paola Bosco ITT Buonarroti Francesca Boselli I.C. Val Rendena Franca Bosetti Liceo Sc. G.Galilei – Trento Elisa Braglia IC Trento 2 Verena Bridi Liceo delle arti,Trento Andrea Brocchieri Liceo classico “G. Prati”, Trento Patrizia Brugnara Liceo “Leonardo da Vinci”-Trento Stefano Brusciati Liceo scientifico l.da vinci trento Cristina Cainelli Liceo Rosmini Andrea Campisano Trento 5 Maria Teresa Canali Rovereto Sud Carmelo Cannizzo I. C. Aldeno Mattarello Viviana Cantone I.c. Arco Barbara Capoccia Istituto Comprensivo Pergine1 Sarah Cappello Ictn5 Antonio Carapella liceo leonardo da vinci trento

Claretta Carrara Liceo B.Russell – Cles Leonardo Carrieri IC Rovereto nord Rosanna Casagranda Liceo Classico “G. Prati” – Trento Carmela Casale Liceo Prati Elisabetta Castellaneta Liceo Rosmini Rovereto Silvana Castelli Liceo Russell Niccolò Celentano IC valle dei laghi Dro Annamaria Cesaro Liceo Rosmini Rovereto Giovanni Ceschi Liceo Classico “Giovanni Prati” Alessandro Chini IC TN 4 Anna Cirrincione Liceo Rosmini di Rovereto Marino Cofler Itt Buonarroti Trento Sabrina Consolati Liceo Artistico Depero Francesca Conte Liceo Russell Cles Donatella Conti Comprensivo Riva 1 Silvana Convertini Itt Buonarroti, Trento Alessia Corselli IC Trento 3 Graziano Corte Metto Liceo delle arti A. Vittoria Trento Maria Cristina Coser Liceo Rosmini Rovereto Stefano Coser Liceo Rosmini Rovereto Romina Coser I. C. Trento 4 Martina Covi Tambosi Federica Creazzo IC Rovereto Nord Paola Cretti Riva2 Alvise Cristinelli Liceo “S.Scholl” Trento Lorena Cristini IC Avio Serena Cristofolini ICArco Pietro D’Acunto LICEO DA VINCI TRENTO Marilena D’Amico IC Aldeno-Mattarello Antonietta Filomena D’Avolio Buonarroti Trento Maria Dal Farra I.I. Marie Curie Gabriella Dal Pont Istituto A. Degasperi Borgo Valsugana Enzo Daldoss IC LAVIS Cecilia Dalla Torre Liceo Galilei Andrea Dalla Valle Liceo Andrea Maffei-Riva del Garda Ester Dalvit Liceo da Vinci, Trento Cobbe Daniela I.C. Levico Alessandra De Angelis IC Trento 3 Michele de Candia Liceo “F. Filzi” Rovereto (ultima scuola) Marina de Carneri Liceo Filzi, Rovereto

Raffaela De Maio IC Aldeno-Mattarello Francesca De Tomas Istituto A. Degasperi – Borgo Valsugana Andrea Defant ITT Buonarroti Claudia Degasperi I.T.T. Buonarroti Sabrina Degasperi i. i. Degasperi di Borgo Valsugana Elena Depaoli Liceo G.Prati Antonio Di Pietro ITET PILATI Sara Dossi Liceo Rosmini Rovereto Maria Cristina Dossi Trento7 Emanuela Dughetti IC Rovereto Nord Elisa Eccher ITT Buonarroti Sara Eccher Fabio Filzi Rovereto/Rosmini Trento Laura Endrizzi Genitore Apolloni Enrico Liceo Scientifico L.da Vinci Sonia Espen Liceo da Vinci Trento Beatrice Fabbri Liceo “A. Rosmini” – Rovereto TN Elena Fadanelli ITET Fontana Serena Fait Liceo Rosmini Rovereto Cristina Fait Liceo linguistico Sophie Scholl Angela Falla Istituto tambosi Paolo Fanton Istituto delle Arti Anna Irene Faraoni Don Milani, Rovereto Andrea Fauri Liceo Rosmini Rovereto Giulia Fava Scuola infanzia Mille colori Rovereto Lucia Feller IC Aldeno Mattarello Annalisa Ferrara Ictn3 Monica Ferrieri I.T.E.T. Giacomo Floriani Michela Fia Tambosi Paola Fia Liceo scientifico “Da Vinci” Fabiola Filagrana Liceo “Antonio Rosmini “ Rovereto Consuelo Filz Liceo A. Rosmini Trento Clara Fioravanti LICEO SCHOLL Cristiana Fiore I. C. Giudicarie Esteriori Domenico Fiorillo Liceo Fabio Filzi Sabrina Flessati Liceo Da Vinci Trento Mariachiara Floriolli Liceo scientifico Galilei Nicoletta Fondriest Ic Valle dei Laghi Dro Lara Fostini Giudicarie esteriori Daniela Franceschini Liceo ‘Filxi’ Rovereto Maria Giovanna Franch Martino Martini (Mezzolombardo)

Maurizio mirko Freschi gabellone CSEP (Vicepresidente) Seghele (ex) Gemma Gaddo ITE TAMBOSI TN Rosella Gaddo Liceo Sophie Scholl Ilaria Galvagni Liceo Prati Luca Gardumi Liceo Rosmini Rovereto Cinzia Gasperetti Trento 4 Elisa Gelmini Liceo A. Rosmini Rovereto TN Pasquale Genco IcTrento 4 Alessandro Genovese Liceo scientifico L. Da Vinci Lucio Gerlin INPS Katharine Ann Gethin Liceo Linguistico Sophie M Scholl Trento Claudia Giacomoni ITT Buonarroti Lara Giacomozzi Liceo Linguistico Sophie Magdalena Scholl Paola Giaimi Ic alta Vallagarina Marco Giaveri Francesco Gilmozzi Predazzo Tesero Mariangela Giolito Buonarroti Alberto Giraldi Itt Buonarroti Lorenza Girardelli IC Aldeno Mattarello Giulia Gobbo Liceo Prati Luciana Gottardi liceo Leonardo da Vinci Sira Greco IFP Pertini Ruben Gualano Tambosi Marco Guidotto IC Trento7 Alessandra Gulizia Liceo Rosmini Trento Fulvio Iachelini Liceo Russell Cles Cristina Iacono Ictn4 Sara Ianeselli Liceo Prati Patrizia Imperio Liceo Rosmini Trento Viviana Krampera Liceo Rosmini – trento Carmela Lacava Don Milani Anna Larcher Ic. Rovereto sud Gianluca Fausto Lazzari Liceo Musicale-Coreutico “Bonporti”-Trento Stefano Leonardelli Buonarroti di Trento Maria Leonello Istituto di istruzione guetti Chiara Leveghi Liceo Prati Federica Lever I.C.Valledeilaghidto Alessandra Lochner I.C.Rovereto Nord Maddalena Lombardi ITT Buonarroti

Lucia Immacolata Lopatriello ITT Buonarroti Lucia Lorenzato Liceo delle arti Vittoria, Trento Sara Losa Ite Tambosi Trento Antonio Lurgio Liceo Scientifico Galilei Trento Roberta Lutteri S. Scholl, Trento Daniele Lutterotti LICEO CLASSICO PRATI TRENTO José Macchitella Liceo Linguistico Sophie Magdalena Scholl Mattia Maistri Istituto “A. Degasperi” – Borgo V. Massimiliano Manfrini Altavallagarina Gloria Manica IC ROVERETO NORD Franco Manica Istituto Vittoria-Bonporti Maria Chiara Marchel Liceo scientifico Leonardo Da Vinci Eliana Agata Marchese Liceo “Da Vinci” Trento Lucia Margheriti Liceo “Filzi” di Rovereto Cristina Margonari Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Domenico Marini ITT BUONARROTI TRENTO Lucia Marino Trento 7 Federica Mariscalco Liceo B. Russell Francesca Martinelli I.C. Rovereto Est Luca Martinelli Liceo Rosmini Rovereto Maria Giovanna Martinello I.C Riva2 Maria Grazia Massimino Istituto Alberghiero Giovanni Falcone Giarre Filippo Matarrese Liceo Filzi Marina Mattivi Liceo Da Vinci Federico Mazzonelli Don Milsni Robereto Paola Melchiori Scuola superiore Elena Menapace Liceo linguistico S. SCHOLL Francesca Menestrina I.C.Trento5 Chiara Menestrina Liceo scientifico L. Da Vinci – Trento Elisa Merler IC Trento 7 Michela Merola Mori Caterina Claudia Midiri Itt Buonarroti Angela Minei ITE TAMBOSI – TRENTO Elena Minghetti Ictn4 Cecilia Miorelli IC Mori Angelo Modena Itet floriani Barbara Modena Liceo Filzi Anna Maria Moggi Istituto Comprensivo di Primiero Chiara Molinari Liceo scientifico Galileo Galilei di Trento Silvia Mondini I. S. Marie Curie

Lara Monfredini Buonarroti Trento Bruno Mongioì I.C. Mezzolombardo-Paganella Martina Morandini I.I.S. don Milani – Rovereto Giuseppe Moratelli Istituto “M. MARTINI” Mezzolombardo Federica Moretti Liceo Scientifico G.Galilei di Trento Mauro Moser Itt Buonarroti tn Alessandro Murgo Ite Tambosi Trento Marina Naimor Liceo Filzi Rovereto Alberta Nicolli Liceo Rosmini Rovereto Carla Nicolodi Liceo “G. Prati” – Trento Lorenza Ongaro Liceo linguistico Trento Sophie M. Scholl Stefano Orgera I.C.Aldeno-mattarello Stefano Oss Liceo Scientifico “L. da Vinci” – Trento Tiziana Paggetti Istituto comprensivo Primiero Valeria Palumberi IC Rovereto Est Lorenza Pamato ITE Tambosi Sabrina Pantano Liceo Linguistico Scholl Renata Paoli Liceo Russell Cles Beatrice Paoli L.Galilei Trento Giorgio Paoli I.C.Civezzano Matteo Parisi Liceo Russell Marco Parisi I.C. Mezzolombardo Paganella Elena Pasolli ITE Tambosi Luca Pasquale tambosi Sandra Paternolli Ic borgovalsugana Francesca Paternolli Liceo Galilei di Trento Walter Paternoster ITT Buonarroti Michela Paton Istituto di istruzione superiore Don Milani Rovereto Lara Pederzolli Liceo Maffei Riva del y Maria Federica Pedrotti Tn2 Laura Pedrotti Liceo Prati Cristina Pegoretti Scuole Medie G. Pascoli Sabrina Pegoretti ITT M. Buonarroti Trento Mariagrazia Pelella Scuola primaria Massimo Pellegrini Liceo scientifico Leonardo da Vinci-Trento Chiara Penner ITE Tambosi Serena Perini ITT Buonarroti Luciana Perini Liceo Da Vinci, Trento Loretta Perlot IC Cembra Olmina Petruzzelli Don Milani

Marco Piccinini Istituto Comprensivo di Levico Terme Linda Piccolroaz Marie curie,Pergine Luigina Pigarella I. C. Arco Daniela Pintarelli Liceo rosmini tn Federica Piombo Liceo Da Vinci Trento Cristina Plancher Gabriele Poli I.c. Rovereto sud Silvia Poli Istituto Martino Martini Alessia Poli Liceo Scientifico “G. Galilei” – Trento Laura Pontalti Liceo A Rosmini Trento Roberta Pontalti Liceo Prati Sara Postal IC Aldeno Mattarello Angela Postiglione Liceo linguistico Sophie Scholl Ruggero Pozzer Rovereto Est Alain Pozzi Rosmini Alessio Quercioli IC Rovereto Nord “Sspg Negrelli” Maurizio Quidacciolu Liceo Bertrand Russell Cles Anna Chiara Raffaelli Liceo G.Galilei Claudia Resinelli Liceo Rosmini Rovereto Michele Retrosi Liceo Russell Cles Sara Riccadonna Istituto comprensivo Giudicare Esteriori Adriana Ridolfo I. C. Trento 4 Elena Rigotti Liceo Russell Erika Rigotti Liceo filzi rovereto Federica Rigotti IC Mezzolombardo Paganella Melania Riolo Istituto Comprensivo Trento 4 Mattia Rizzardi Liceo B. Russell Cles Manuela Rizzi Liceo A Rosmini Rovereto Paola Rizzi Liceo Rosmini Rovereto Roberta Romanato Leonardo da Vinci Trento Alessandra Rosà IC Villalagarina Mirella Rospocher Aldeno-Mattarello Elena Rossin Istituto d’istruzione M. Curie Pergine Valsugana Laura Rubagotti Liceo Prati Rossella Salvatori ICTN4 SSPG “Othmar Winkler” Nadia Sandri Itet Pilati Cles Paolo Sandri Istituto Sacro Cuore Michela Sansoni Istituto Comprensivo Valle dei Laghi Dro Valentina Santeramo ITT Buonarroti Andrea Santini Liceo Giovanni Prati

Sandra Santini Liceo scientifico Da Vinci Michela Santorum Liceo “A.Maffei” Riva del Garda Andrea Scagnol Liceo Linguistico “S.Scholl” Trento Michele Scala Liceo da Vinci Federico Scarfì Liceo Bonporti Anna Scialino A. Degasperi Lucia Sciumbata I. I. Martino Martini – Mezzolombardo Anita Segatta Liceo linguistico Sophie Scholl Adriana Segatta Liceo Scientifico Galileo Galilei Bruna Senter Liceo Rosmini Rovereto Vincenza Serio Liceo scientifico Galileo Galilei Alessandro Serra ITT Buonarroti Ilaria Setti Liceo Rosmini, Rovereto Ivan Sodini Liceo classico “Prati” Giovanna Sommadossi Liceo Galilei Trento Antonella Sonna Liceo “B. Russell” – Cles Daniela Sorbello I.c. Arco Maria Spallino Marie curie Daniela Stanchina Istituto Comprensivo Riva1 Maria Summa Istituto comprensivo rovereto nord Lia Tamanini Lice Scientifico Galilei Bozena Tarasiuk Lavis Mattia Tavernini CFP Veronesi – Rovereto Alessandra Tavola Liceo A. Rosmini, Rovereto Melania Tecilla Pensionata già Leonardo da Vinci Francesca Tenaglia I. C. Mezzolombardo Paganella Pietro Terzan ICMEZZOCORONA Germano Tessaro Liceo Linguistico “S. Scholl” – Trento Cristina Tezzele Liceo Rosmini di Rovereto Stefania Thiella Trento 7 Alberto Tomasi Istitito di Istruzione L.Guetti Filippo Tomasi Liceo Galileo Galilei, Trento Stefania Tomasi Rosmini TRENTO Roberta Tomio I. I. Degasperi Borgo Valsugana Mara Toresin Ic.borgovalsugana Michele Tosin Liceo Fabio Filzi Christian Trentini Valle dei Laghi – Dro Fabio Tristani Riva1 Gianluca Trotta Liceo Linguistico “Sophie Magdalena Scholl” Loredana Trotta Liceo Prati