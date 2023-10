AIDAA * TRENTINO – GRANDI CARNIVORI: « IL VICE DI FUGATTI SOSTIENE CHE GLI ULTIMI TRE ORSI SONO STATI UCCISI DAI BRACCONIERI CON IL VELENO, VADA IN PROCURA »

16.35 - martedì 31 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A rivelare oggi a un quotidiano trentino che gli ultimi tre orsi sono stati uccisi dai bracconieri con il veleno non è uno qualunque ma il vice presidente uscente della giunta Fugatti Mario Tonina che sostiene senza mezza misure che gli ultimi tre orsi sono stati uccisi dai bracconieri con il veleno una notizia bomba che al momento però non trova conferme dirette dall’Istituto di Zooprofilassi che dovrebbe nel giro di qualnche giorno trasmettere appunto gli esiti dell’autopsia e che nonostante le smentite piuttosto imbarazzate della PAT sono in molti a scommettere che l’esito potrebbe essere proprio quello preannunciato da Tonina.

Ora però che la bomba è scoppiata al di la di quelle che possono essere le motivazioni che hanno portato il vice uscente di Fugatti fare queste clamorose rivelazioni intervengono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che in una nota sostiene che :”Il dottor Luigi Tonina vice presidente uscente della giunta Fugatti ha fatto affermazioni importanti denunciando di fatto tre reati di bracconaggio che a suo dire avrebbero portato alla morte di 3 orsi, noi – scrivono quelli di AIDAA-non diamo giudizi diretti sulle dichiarazioni di Tonina anche se questa ipotesi l’avevamo caldeggiata in momenti non sospetti ma ci chiediamo se queste dichiarazioni fatte alla stampa siano state fatte dal dottor Tonina anche alla procura che su questa vicenda ha aperto un fascicolo di indagine e se nella peggiore delle ipotesi non lo ha ancora fatto lo invitiamo a recarsi in procura il primo possibile a raccontare quello che sa”.