ZANNINI (SINISTRA ITALIANA TRENTINO) * EMERGENZA CASA: « DISUGUAGLIANZE SOCIALI, L’INERZIA DELLA GIUNTA PAT E DI ITEA PESANO SEMPRE PIÙ SU MOLTE FAMIGLIE »

15.55 - martedì 16 maggio 2023

La lotta degli studenti universitari contro il caro-affitti sta acquisendo, nelle ultime settimane, una dimensione nazionale. Ieri è partita, anche a Trento sotto il Palazzo della Regione, un’ acampadas lanciata dagli studenti di UDU Trento. Queste iniziative stanno accendendo i riflettori anche su un altro problema, che riguarda tutta un’altra fascia di popolazione. In Italia esistono 7 milioni di abitazioni inutilizzate e quasi 2 milioni e mezzo di famiglie che non possono permettersi una casa in affitto e ben che meno di proprietà. Anche in aree del paese considerate ricche, come la nostra Provincia di Trento, l’acuirsi delle disuguaglianze sociali sta portando a grossi disagi legati al diritto alla casa. La mancanza di revisione e lungimiranza nelle politiche locali, l’egemonia della speculazione edilizia e l’inerzia di questa giunta provinciale e di Itea, pesano sempre di più su molte famiglie. Ci sono soggetti fragili, come anziani o famiglie monoreddito con bambini, che pur avendo sempre pagato affitti e spese condominiali si trovano con il rischio di finire sfrattati e di trovarsi per strada senza nessuna alternativa.

Negli ultimi mesi sono venute a galla una serie di situazioni anche in Trentino. Una in particolare rappresenta un caso emblematico, quella del Sig.Luciano Vitelli, anziano con alle spalle 40 anni di lavoro come operaio in cava che rischia di finire per strada perché per due anni di fila ha sforato di pochissimo il parametro ICEF per poi tornare subito in regola rispetto a quanto richiesto, ma che ora rischia di finire per strada a causa di questo cavillo burocratico. Il Sig. Luciano sta avendo il sostegno di tanti gruppi tra cui lo Sportello casa per tutti di Trento. Anche il nostro partito, Sinistra Italiana, è in prima linea per portare avanti la lotta per la dignità del sig. Vitelli e anche tante altre famiglie. Proprio questa mattina grazie a un picchetto molto partecipato, organizzato dallo Sportello Casa per Tutti e con la presenza di attivisti che fanno riferimento anche al nostro partito, siamo riusciti nuovamente a salvaguardare la situazione di Sig. Luciano Vitelli. Infatti l’ufficiale giudiziario ha spostato la data dello sfratto al prossimo 11 ottobre. Il nostro sostegno a queste persone in difficoltà continuerà e al tempo stesso lavoreremo per portare dentro la coalizione di cui facciamo parte una seria e radicale proposta di revisione delle attuali leggi legate all’edilizia abitativa e in particolare ai soggetti più fragili.

Jacopo Zannini

Assemblea Provinciale Sinistra Italiana del Trentino