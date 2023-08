MANICA (PD) * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « FDI, CONTINUANDO COSÌ DOPO LE ELEZIONI QUANTE VOLTE CAMBIERANNO IDEA E TRACCIATO? »

16.10 - giovedì 3 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Coerenza ferroviaria. Oggi sulla stampa la destra trentina va oltre ogni decoro. Fratelli d’Italia, forza di maggioranza a sostegno del Presidente Fugatti, se ne esce con la sparata che bisogna cambiare il tracciato del bypass ferroviario di Trento, come se in questi anni fosse stata sulla luna e come se non fosse saldamente al governo di questa Provincia.

Anche la smemoratezza ha i suoi limiti. Infatti come si può non ricordare che siamo già in piena fase esecutiva di un appalto e di un progetto, non certo comparsi ieri come per magia. E così continua il gioco “del doppio ruolo” di maggioranza e opposizione, che a Fratelli d’Italia pare riuscire benissimo, almeno con la Giunta provinciale.

È una ministra riscaldata quella di essere al contempo forza di lotta e di governo: sempre bravi soldatini quando è ora di difendere le proprie poltrone, ma, al contempo, sempre pronti a strizzare l’occhiolino a questo o quel malcontento. Peccato che questo atteggiamento sia l’antitesi di quello che si definisce responsabilità di governo e che, ancora una volta, prova la totale incapacità e inaffidabilità della destra di gestire la nostra Autonomia.

Qui, come a Roma, atti per fermare l’opera o per provare ad immaginare altri tracciati ne potevano fare molti in questi anni. Ma la conveniente pigrizia di chi sfrutta ogni occasione per lisciare il pelo all’elettorato, (e anche all’orso, se serve) produce altisonanti titoli giornalistici, evitando di nuocere realmente all’iter del progetto. Continuando così, dopo le elezioni quante volte cambieranno idea, tracciato e progetto? Ai posteri l’ardua sentenza.

cons. Alessio Manica