“SOLEO SHOW”* MISS ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE: « IL PRIMO APPUNTAMENTO SABATO 20/5 ALLE 15.30, AL CENTRO COMMERCIALE “LE VALLI” – BORGO VALSUGANA »

07.45 - martedì 16 maggio 2023

Si apre l’edizione 2023 del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, il concorso più seguito e accreditato d’Italia, capitanato da Patrizia Mirigliani ed arrivato alla sua 84esima edizione.

Il primo appuntamento con la bellezza per il 2023, sarà, questo sabato 20 maggio con inizio alle ore 15.30 presso la piazzetta del centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana. Con ingresso gratuito.

La sfilata per l’elezione di Miss Le Valli, organizzata per volontà del Gruppo Paterno in collaborazione con la Soleo Show, sarà presentata dalla frizzante Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige e vedrà la partecipazione di ragazze, tra i 18 e i 30 anni, selezionate in precedenti casting iniziati a gennaio su tutto il territorio Regionale.

Le ragazze, tutte alla prima esperienza, sfileranno davanti alla giuria in diversi outfit, passando da un abbigliamento casual, agli abiti da sera e alla classica uscita in body istituzionale.

Anche i negozi del Centro commerciale saranno protagonisti durante il pomeriggio. Non mancherà infatti, un momento dedicato alla moda per presentare le novità ella primavera estate 2023 sia per quanto riguarda l’abbigliamento che gli accessori. Saranno proprio le ragazze in gara a cimentarsi nel ruolo di modelle, indossando gli outfit selezionati per l’occasione.

A curare l’hair look delle ragazze quest’anno ci pensa Framesi. New entry in casa Miss Italia. Saranno Angelica del Salone Angelica di Torcegno ed Irida del Salone Maison Style di Villa Agnedo a valorizzare le acconciature delle candidate miss, creando per ciascuna di loro un look personalizzato.

Sul gradino più alto salirà Miss Le Valli che vincerà anche un prezioso gioiello Miluna, offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine Valsugana.

Oltre a lei la giuria, voterà, altre 5 ragazze, che accederanno alla fase successiva delle Finali Regionali che si disputeranno nel mese di agosto e che decreteranno il gruppo delle finaliste per il Trentino Alto Adige che accederanno alla Finale Nazionale.

Madrina dell’evento, con il compito di incoraggiare le ragazze in gara dando alcuni consigli utili su come affrontare la loro prima passerella con la grinta e il sorriso più adatti alla circostanza sarà Beatrice Dalledonne, 19 anni di Telve, che lo scorso anno si qualificò per le Prefinali Nazionali con il titolo di Miss Sport Trentino Alto Adige, vinto nella serata di Lagundo.

Un grande ringraziamento va a tutti i media che seguono sempre con grande interesse i nostri eventi, e che come di consueto saranno presenti in questa prima sfilata. La serata verrà seguita e promossa da Radio Nbc, la radio delle alpi, da oltre 12 anni a fianco delle nostre serate con grande impegno e professionalità.

La programmazione della stagione 2023 è in fase di definizione e sicuramente prevede alcune riconferme e vedrà anche alcune nuove rinomate località. Le prossima date saranno nel mese di giugno. La prima sarà Giovedì 15 giugno ad Egna presso l’esclusivo ristorante Johnson & Dipoli.

Si passa poi alla serata legata alle Feste Vigiliane, nella consolidata cornice di Piazza Fiera, domenica 18 giugno per l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane.