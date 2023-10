WWF TRENTINO * GRANDI CARNIVORI: « SERATA INFORMATIVA SUL LUPO, A BOLZANO GIOVEDÌ 5 OTTOBRE ORE 18.00 »

07.50 - lunedì 2 ottobre 2023

Un Ambiente, molti protagonisti: lupi e ricercatori, allevatrici, cani da guardia, pecore e bovini. Giovedì 5 ottobre presso il Naturmuseum Südtirol di Bolzano a partire dalle ore 18.00 si terrà una conferenza sulla coesistenza con il lupo.

Dice l’allevatrice Monica “Siamo noi ad arrivare in un territorio di lupi”. Lei si è formata ed attrezzata per poter continuare il suo lavoro. Capire l’uso dell’ambiente dal punto di vista dei lupi, saper prevedere la loro espansione, aiuta anche a chi fa il mestiere di allevatore o pastore. Spesso ci si focalizza su specie selvatiche in conflitto con le attività umane, ma in realtà il quadro dell’ambiente è molto intrecciato e non esistono soluzioni facili, bisogna sapere, provare e passare le esperienze positive.

Anna Sustersic: giornalista pubblicista, laureata in Scienze Ambientali, con un master in comunicazione della scienza. Si occupa di comunicazione e divulgazione legata a temi di natura, scienza e conservazione. Francesco Romito: vicepresidente e responsabile della comunicazione per l’Associazione Io non ho paura del lupo, lavora nel mondo della comunicazione e dell’immagine sviluppando attività e iniziative dedicate alla conservazione e alla coesistenza con i grandi predatori. Monica Fedel: allevatrice, pascola i suoi animali in diverse malghe del Trentino, convivendo anche grazie alla sua muta di maremmani con i Grandi Predatori. Trasmette la sua passione per pascoli e montagne occupandosi anche di comunicazione nelle scuole.

Filippo Zibordi: scrittore, guida di media montagna e consulente con particolare focus sugli ambienti montani, ha lavorato per ONG ed istituzioni pubbliche in Italia e all’estero focalizzandosi sul monitoraggio, la gestione e la sensibilizzazione sulla fauna selvatica. Filippo Favilli: naturalista, dottorato in geografia fisica, dal 2011 lavora per EURAC dove guida un gruppo di ricerca sulle interazioni tra esseri umani e fauna selvatica a tutto tondo, gestendo progetti su connettività ecologica e coesistenza. Andrea Omizzolo: ricercatore in EURAC, è un pianificatore con particolare focus sullo sviluppo sostenibile delle cominità locali e regionali nell’ambiente montano, attività entro la quale ricerca il delicato equilibrio tra sviluppo umano, protezione delle aree naturali e turismo.

Evento realizzato in collaborazione con Coexistence.LIFE, Associazione Io Non Ho Paura Del Lupo ed Eurac Research

Ingresso libero con prenotazione ONLINE consigliata QUI