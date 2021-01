CANALE 5 – “ UOMINI E DONNE ” * « DAL 7 GENNAIO TORNA L’APPUNTAMENTO CON MARIA DE FILIPPI, IL TRONO OVER MOSTRA LE IMPERDIBILI VICENDE AMOROSE DI GEMMA GALGANI »

La venticinquesima edizione di “Uomini e Donne” si è aperta a settembre, accompagnata dalla novità dell’unione dei due troni, il classico e l’over. Il successo ottenuto durante l’autunno ha permesso al programma di confermare quotidianamente (dal lunedì al venerdì) il primato assoluto della sua fascia di programmazione. “Uomini e Donne” torna in tv giovedì 7 gennaio.

E se il trono over mostra le imperdibili vicende amorose di Gemma Galgani e le scaramucce in studio con l’opinionista Tina Cipollari, il trono classico sta per svelare le scelte sentimentali dei tronisti Davide e Sophie. Al fianco di Tina, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

“Uomini e Donne” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Caporedattori del programma Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini.

Regia: Laura Basile e Paolo Carcano.

Il programma torna in onda adattandosi alle regole da contenimento COVID-19.