PAT * “ALCIDE DE GASPERI – COSTRUTTORI D’EUROPA” 2022“: « IL PREMIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA BORUT PAHOR, LA CERIMONIA IL 2/12 »

10.20 - mercoledì 30 novembre 2022

La cerimonia di conferimento venerdì 2 dicembre in Sala Depero. Al presidente della Repubblica slovena Borut Pahor il premio “Alcide De Gasperi: costruttori d’Europa” 2022. Dopo la pausa forzata del 2020 per il Covid torna il premio internazionale “Alcide De Gasperi: costruttori d’Europa”. Per la nona edizione la giuria ha scelto di conferire il premio al presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, come riconoscimento per il suo operato a favore della comprensione e della collaborazione tra i popoli.

La cerimonia di conferimento, condotta dalla giornalista RAI Maria Concetta Mattei e con partecipazione su invito, si terrà nella Sala Depero del palazzo sede di Piazza Dante venerdì prossimo, 2 dicembre 2022, alle ore 17.30, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Il programma prevede una lectio magistralis di Pahor, preceduta dalla laudatio dell’ambasciatore Michele Valensise, vicepresidente della giuria del premio.