UPT – CONFCOMMERCIO ALTO GARDA E LEDRO – EBTER * FINALE TALENT: « È DENISE BAMPI IL NUOVO “TALENTO COMMERCIALE” DEL TRENTINO »

10.08 - sabato 6 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E’ Denise Bampi il nuovo “talento commerciale” del Trentino. Ieri sera ad Arco la finale del Talent organizzato dall’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario e da Confcommercio Alto Garda e Ledro e da EBter.

E’ Denise Bampi della sede di Trento della Scuola delle Professioni per il Terziario il migliore talento commerciale del Trentino. La studentessa ieri sera ha sbaragliato i quattro avversari in occasione della serata finale dell’edizione 2023 – ospitata al teatro oratorio di Arco – del Talent Commerciale Trentino organizzato dall’UPT – Scuola delle Professioni per il Terziario, da Confcommercio Alto Garda e Ledro e da EBter. Davanti ad un caloroso pubblico di compagni i ragazzi hanno dovuto simulare la vendita con i prodotti di cinque aziende associate a Confcommercio del Trentino e in pochi minuti dovevano dimostrare la proprie capacità giudicati da una giuria di personalità e insegnanti.

A dare importanza alla serata la presenza di ben due assessori provinciali, Mirco Bisesti e Roberto Failoni, il vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Paccher, molti sindaci del territorio dell’Alto Garda e i vertici dell’UPT, di Confcommercio e EBter. “State vivendo – ha affermato l’assessore Bisesti – un momento speciale della vostra vita e del vostro percorso scolastico e professionale, che dovete cogliere. E questo grazie agli organizzatori di questa serata, ma anche ai vostri insegnanti e al personale tutto della scuola, che vi stanno dando gli strumenti per affrontare al meglio il vostro futuro”. Dopo l’assessore all’istruzione, università e cultura ha preso la parola anche il collega Failoni, responsabile di artigianato, commercio, promozione, sport e turismo: “Il mondo del lavoro ci chiede sempre più persone qualificate e orgogliose di svolgere la propria professione, questo appuntamento rappresenta un momento importante per voi ragazzi e ragazze, un’occasione per dimostrare il vostro talento, mettetecela tutta!”. Infine il vicepresidente del consiglio regionale Paccher che ha portato la sua esperienza diretta essendo stato da giovane studente all’Università Popolare Trentina.

Una scuola professionale non deve limitarsi a fornire conoscenze in capo alla figura professionale che si sta studiando ma deve sviluppare negli studenti delle competenze trasversali che consentano di affrontare la realtà economica e lavorativa locale, ma anche italiana ed europea. Per rafforzare ulteriormente le attività svolte in classe e nei laboratori occorre aprirsi all’esterno organizzando, supportando ed affiancando manifestazioni ed eventi promossi nel territorio, che consentano di mettere in mostra i talenti personali che gli studenti acquisiscono nel percorso formativo scolastico e che li possono accompagnare nel mondo del lavoro o ad acquisire ulteriori competenze anche in ambito universitario.

La Scuola delle Professioni per il Terziario con i suoi docenti, è da sempre impegnata nello sviluppo di percorsi formativi che prevedono metodologie didattiche innovative e coinvolgenti. Lo sviluppo delle lingue straniere con Progetti Europei e visite d’istruzione al mondo tedesco ed anglosassone, completano una preparazione specifica in ambito informatico e della comunicazione commerciale ed amministrativa in lingua italiana. In questo percorso didattico da alcuni anni si inserisce il Talent commerciale voluto per valorizzare e incentivare la professionalità dei futuri addetti alle vendite per offrire occasioni concrete di carriera a vantaggio del territorio, della competitività e di una proposta di sempre maggiore qualità nel settore del terziario.

Una sfida commerciale rivolta ai migliori studenti delle sedi di Arco, Trento, Tione, Cles e Rovereto, selezionati sulla base del rendimento scolastico, della conoscenza delle lingue e del tirocinio professionale svolto. Ciascuno di loro ha partecipato al Talent allestendo il proprio “negozio” in scena, accogliendo un potenziale cliente e destreggiandosi tra “disturbatori” di lingua straniera pronti a chiedere informazioni turistiche. La sfida consiste sia nel gestire con efficacia l’interruzione, che nel testare ottime capacità di venditore. La classifica finale ha visto al quinto posto Chiara Oliari dell’istituto di Tione, al quarto posto Mattia Barberini dell’istituto di Cles. Sul podio al terzo posto Anna Angelini dell’UPT di Arco preceduta da Gerina Tola della scuola di Rovereto. La vincitrice, Denise Bambi, si è aggiudicata un contratto di lavoro offerto da Agraria di Riva del Garda.