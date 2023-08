MARCO RIZZO (D.S.P.) * CHIUSURA “NUOVO TRENTINO”: « SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DEL GIORNALE, ILLUSI DALL’EDITORE PRIMA DI ESSERE BELLAMENTE SCARICATI »

07.43 - giovedì 3 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La notizia della prossima chiusura del “Nuovo Trentino” non può che preoccupare e lasciare sgomenti. In primo luogo per i lavoratori del giornale, a cui va la nostra totale solidarietà, che ancora una volta sono stati illusi dall’editore prima di essere bellamente scaricati.

Inoltre perché, a breve distanza dalle elezioni provinciali, viene a mancare una delle poche voci che in diverse occasioni ha dimostrato di essere “fuori dal coro”, senza piegarsi alla logica bipolare e clientelare di centrodestra e centrosinistra.

Proprio per questa ragione i tempi di questa chiusura risultano molto sospetti e fanno pensare ad un intervento dall’alto per silenziare un organo di informazione che avrebbe potuto disturbare l’azione di manipolazione dell’ informazione durante la campagna elettorale per le provinciali di ottobre ad opera dei media mainstream, in particolare della carta stampata.

La chiusura del “Nuovo Trentino” lascerà in ogni caso un vuoto preoccupante nel sistema di informazione di questa Provincia”.

*

Marco Rizzo

Candidato Presidente per la Provincia Autonoma di Trento – Lista “Democrazia sovrana popolare”