COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * PRESIDIO MONTE BRIONE: « CHIEDIAMO IL BLOCCO TOTALE NON SOLO DURANTE IL BIKE FESTIVAL, MA TUTTO L’ANNO »

18.21 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Presidio Monte Brione . Si è da poco concluso il bike festival a Riva del Garda con presenze massicce di turisti in particolare bikers. Un evento assolutamente legittimo, che tuttavia produce un letterale assalto alla Zona Speciale di Conservazione “Monte Brione”, pregiata area protetta. Anche quest’anno come negli anni scorsi, per tre giorni, in accordo con il corpo forestale di Riva del Garda il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro ha organizzato un presidio in modo da indirizzare i bikers sul sentiero loro consentito. La sindaca di Riva del Garda ha inviato una nota in tal senso alla Forestale, a Garda Trentino, alla provincia di Trento e ai comitati ambientalisti.

Nonostante i segnali di divieto posti nell’area da diversi anni (la riserva è stata istituita nel 1992) fino alla Batteria di Mezzo, ben visibili e nonostante la presenza dei volontari e della forestale per il presidio, molti bikers sia locali che stranieri hanno cercato in tutti i modi – spesso riuscendoci – di passare su sentieri non consentiti adducendo motivazioni del tutto inconsistenti: riferiscono di non sapere nulla dell’area protetta, che i divieti non ci sono mai stati, che sono stati posizionati solo ora.

Qualsiasi indicazione o suggerimento nei loro confronti ha se possibile un effetto addirittura peggiorativo, tra la generale noncuranza di chi apre percorsi abusivi, adduce inesistenti autorizzazioni al transito, mette in pericolo i pedoni che invece legittimamente transiterebbero nella zona (diversi gruppi di persone si sono trovate in difficoltà nel transitare lungo la strada occupata dai bikers, con la paura di essere investiti). Questo atteggiamento noncurante depaupera un’area oppressa da un problema annoso che solo una capillare ed importante comunicazione volta a valorizzare i pregi e le necessità dell’area potrebbe risolvere: al netto non sappiamo se l’Azienda Per il Turismo, come da nota inviata dalla Sindaca, abbia dato ad ogni partecipante precise istruzioni su come comportarsi, ma la sua grande inefficacia è sotto gli occhi di tutti.

A tutti gli effetti, in un’area protetta patrimonio unico della collettività vi sono chilometri di sentieri abusivi: basta un’occhiata per rendersene conto. Il Monte Brione, sia nella parte a Riserva che nella parte coltivata a olivi non è più in grado di sostenere la presenza massiccia di un turismo completamente irrispettoso della sua vocazionalità, adatta ad essere apprezzata da un turismo lento ed attento.

Già dal 1992 le misure di conservazione del biotopo recitavano: “È necessario incanalare i turisti e soprattutto i biker su percorsi segnalati impedendo loro di poter creare sentieramenti al di fuori di questi ambiti. E’ opportuno differenziare completamente i percorsi pedonali da quelli ciclistici […] Sul percorso ciclistico mettere in opera segnaletica e accorgimenti ad hoc che inducano a moderare la velocità e non sconfinare”: trent’anni dopo non possiamo che constatare la totale inefficacia nell’applicazione anche di queste semplici misure di conservazione, utili non ad escludere, ma a rendere la frequentazione di una zona possibile per tutte e tutti, comprese le generazioni future.

Considerando quindi il disastroso stato di quest’area protetta che dovrebbe essere un punto di riferimento ambientale importante per tutto l’Alto Garda e non solo, conosciuta anche per la presenza di rarissime orchidee, il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro chiede con forza il blocco totale ai bikers sul Monte Brione, non solo durante il bike festival ma durante tutto l’anno.

Per il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro:

Associazione Amici della Sarca

Associazione ledro Inselberg

Associazione Italia Nostra sez. Trento

Associazione Riccardo Pinter

Associazione Rotte Inverse

Associazione per il WWF Trentino

Comitato Salvaguardia Area Lago

Comitato Salvaguardia Olivaia

Comitato Sviluppo Sostenibile