UNITRENTO * ATTO INTIMIDATORIO A FLAVIO ROSSI: DEFLORIAN, « SOLIDARIETÀ AL COLLEGA, OGGETTO DI MINACCE ANONIME PER LA SUA ATTIVITÀ SINDACALE »

Solidarietà al collega Flavio Rossi oggetto di minacce anonime per la sua attività sindacale. La vicinanza e la condanna del gesto da parte del rettore Flavio Deflorian a nome di tutto l’Ateneo. L’Università di Trento prende posizione in riferimento al ritrovamento ieri di alcuni volantini nelle sedi di Povo e di Mesiano con minacce nei confronti del collega sindacalista Flavio Rossi. Il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, insieme al presidente Daniele Finocchiaro, al direttore generale Alex Pellacani e al direttore del Dipartimento di Fisica, Franco Dalfovo, a nome di tutto l’Ateneo, esprime profondo sconcerto e indignazione per un atto vile e aggressivo e piena solidarietà e vicinanza al collega Flavio Rossi. Allo sdegno e alla solidarietà per Rossi si unisce anche la comunità studentesca attraverso il messaggio del presidente del Consiglio degli studenti, Gabriele Di Fazio.

Già nel pomeriggio di ieri, mentre i volantini venivano rimossi dalle sedi, il rettore Deflorian, il direttore del Dipartimento di Fisica Dalfovo e il dirigente della Direzione risorse umane e organizzazione, Mario Depaoli, hanno contattato e inviato un messaggio personale al collega al centro di minacce per la sua attività sindacale. «È inconcepibile che si debba assistere a una manifestazione così violenta di aggressività e di stupidità nei confronti di una persona che svolge il suo lavoro per la collettività» ha commentato il rettore Deflorian. Abbiamo chiesto immediatamente alle forze dell’ordine di fare chiarezza su questo atto intimidatorio così grave. Nel frattempo, anche a nome di tutti i colleghi e le colleghe UniTrento, rinnovo anche pubblicamente il nostro appoggio e la nostra vicinanza a Flavio Rossi ed estendo la piena solidarietà anche a tutta la Rsu Cgil dell’Università e alle altre forze sindacali che operano con correttezza e spirito di servizio nello svolgimento dei loro compiti. Invitiamo Flavio Rossi e i suoi colleghi e colleghe del sindacato a continuare con coraggio e dedizione nel loro lavoro a favore dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi saremo al loro fianco».