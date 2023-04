LEGA PASI BATTISTI – VOLONTARI SANGUE * ASSEMBLEA SOCI: PRESIDENTE SILVESTRI, « 600 DONATORI ATTIVI, RACCOLTE 3.200 FIRME PER SPOSTAMENTO SEDE »

16.06 - sabato 29 aprile 2023

Lega Pasi Battisti, nuovo direttivo e collaborazione tra associazioni. Soci della Lega Pasi Battisti in assemblea ieri mattina alla sala civica di Villazzano. Un appuntamento nel quale fare il punto sull’attività svolta, cambiare un paio di articoli dello statuto ed eleggere il direttivo che guiderà l’associazione, entrata nel 76° anno di vita, per i prossimi tre anni. Per parlare di un settore, quello della donazione del sangue e del plasma, decisamente vivo, capace di rispondere puntualmente alle esigenze del sistema sanitario. Insomma, i donatori ci sono e rispondono presente anche se non tutto nel sistema della raccolta del sangue funziona a dovere.

“I donatori devono affrontare la precaria situazione della Banca del sangue e del plasma di via Malta a Trento – sottolinea il presidente ella Lega Pasi Battisti, Paolo Silvestri –. Il principale centro della nostra provincia per la donazione presenta un’area prelievi limitata, stanza per le emergenze assente, donatori che devono attendere il loro turno per donare stando in piedi, spesso anche all’esterno della struttura, perché non vi sono spazi e sedie per loro, spazio ristoro inadeguato, parcheggi esterni decisamente insufficienti”. Per questo anche la Pasi Battisti ha proposto ai propri soci, assieme ad Avis, Donatori autonomi Valli dell’Avisio e Gruppo autonomo di Vigolo Vattaro, l’adesione a una petizione per lo spostamento della Banca del sangue e del plasma che in due giorni ha raccolto più di 3.200 firme. “Nel corso di una chiacchierata informale avvenuta venerdì – spiega Enrico Paissan, consigliere della Pasi Battisti – l’assessora alla salute Segnana mi ha detto che sta discutendo con Itea per la messa a disposizione di uno spazio adeguato che sarebbe stato già individuato”. “Speriamo davvero sia così”, gli fa eco il presidente Silvestri.

Il presidente ha poi presentato numeri dell’attività di donazione. “Siamo piccoli – spiega Silvestri -. Abbiamo 600 donatori attivi, ma proprio per questo poter parlare di crescita del 19% delle donazioni di plasma e del 6% di quelle di sangue intero per 642 sacche donate, per noi è motivo di soddisfazione”. Dopo aver ricordato l’impegno nella promozione con volantinaggi porta a porta a Trento, trasmissioni radiofoniche, incontri con associazioni di volontariato e Centro Islamico, attività costante sui social, la campagna #facciamosquadra per la donazione del plasma condivisa con le altre tre associazioni del dono, è stato rinnovato il direttivo con la conferma di Flavio Corradini, Fiorenzo Pojer, Elisabetta Salija, Michele Scarpa e Paolo Silvestri, e gli ingressi di Mattia Farinaro e Francesco Marcovecchio.

Silvestri ha poi espresso un impegno e un auspicio: “Garantire anche nel prossimo triennio il posto di lavoro coperto da una giovane donna, motivo d’orgoglio per un’associazione che ha un bilancio davvero piccolo, e che la basi sulle quali è stata costruita la collaborazione con le tre associazioni del dono, ed in particolare con Avis, con la quale fino a un anno fa i rapporti sono sempre stati conflittuali, possano consolidarsi e portare alla ottimale gestione della donazione del sangue e del plasma”.