UNITN * TEDX TRENTO: « L’EVENTO DEDICATO ALLE IDEE CHE CAMBIANO IL MONDO, ALL’AUDITORIUM S. CHIARA (25/11) »

14.11 - giovedì 9 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TEDx Trento, 10 anni di idee. L’evento dedicato alle idee che cambiano il mondo è sabato 25 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento. Dopo due edizioni in Paganella, TEDx torna in città per festeggiare i 10 anni dall’arrivo a Trento. I biglietti sono già disponibili su Evenbrite Correva l’anno 2013. TEDx – “TED” sta per Technology Entertainment Design, “x” ne indica la natura indipendente – arrivava in Trentino dopo aver spopolato nelle più grandi città americane ed europee. Nato nel 1984 in Silicon Valley, TED è diventato negli anni il punto di riferimento per la comunità globale di innovatori e innovatrici che credono nel potere delle idee: ideas worth spreading.

Per festeggiare il suo primo decennale, TEDx Trento propone il 25 novembre all’Auditorium Santa Chiara un pomeriggio di eventi dal titolo “X – 10 anni di idee”. Sul palco si alterneranno speaker come Ivan Basso, Giulia Bettagno, Caterina Borgato, Thomas Conci, Luisa De Marco, Giuseppe Gatti, Giulia Giordano, Luca Pianigiani e Paola Rizzitelli.

«Vogliamo dedicare questa decima edizione alla “X”», dice Mirta Alberti, licenziataria e organizzatrice di TEDx Trento, a capo del gruppo di appassionati e appassionate che organizzano la conferenza. «La X è un simbolo universale con molti significati. Simboleggia l’incrocio di strade, di idee o di culture diverse. È il punto in cui le connessioni avvengono, dove le persone si incontrano per condividere esperienze e conoscenze. Rappresenta l’intersezione tra l’innovazione e la tradizione, l’audacia e la saggezza. E rappresenta anche il nostro decennale».

L’evento è realizzato in collaborazione con Università di Trento, Fondazione Cassa Rurale di Trento, Dolomiti-Val di Fassa, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Pervoice, Sant’Orsola, Cassa Centrale Banca, Banking Care Academy, Cassa Rurale Alta Valsugana, Co.di.Pr.A, Asnacodi, Agri2000, SP Broker, Abitare Design, Italnolo, Cantina Rotaliana, Alfio Ghezzi Bistrot, Scuola di alta formazione Tione, Esperia, Trentino Digitale. Con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxtrento-734517199717