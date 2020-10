CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * V COMMISSIONE: « AL VIA LA DISCUSSIONE SUL DDL 23/XVI PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA E COMBATTENTISTICHE »

Nel primo pomeriggio la presidente Alessia Ambrosi ha riunito la V Commissione consiliare. E’ stato dapprima “aperto” il disegno di legge 23/XVI, che prevede forme di sostegno diretto della Provincia alle associazioni d’arma e combattentistiche. Il proponente, Giorgio Leonardi (Forza Italia), ha concordato una serie di audizioni che riguarderanno certamente le associazioni legate a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Alpini. Si è astenuto Paolo Ghezzi (Futura).

A seguire sono state programmate anche le audizioni necessarie per istruire al meglio il ddl 43/XVI di Giorgio Tonini e altri (Pd), per l’istituzione di un Osservatorio sulle discriminazioni, l’intolleranza e l’odio in Trentino. La capogruppo pd Sara Ferrari ha detto che l’intento è indagare e controllare fenomeni come quello dell’hate speech che si stanno espandendo nella società, a danno anzitutto di donne, disabili stranieri.

Ha quindi concordato una fitta serie di audizioni: saranno ascoltati Arcigay, Charitas, Forum per la pace, Anpi, Osservatorio sull’antisemitismo, Anm, Polizia di Stato, Carabinieri, Corecom, Commissione pari opportunità, consigliere di parità, difensore civico, Università di Trento (gruppo di ricerca sull’e-crime), Fbk e Amnesty International, Consorzio dei Comuni, Commissariato del Governo (Comitato sull’ordine pubblico) e Dipartimento della conoscenza Pat. Si è astenuto Luca Guglielmi (Fassa).