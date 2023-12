UILTRASPORTI * VIABILITÀ « SIAMO SEMPRE ALLE SOLITE CON LO SLALOM SULLE STRADE DI ARCO »

13.24 - lunedì 18 dicembre 2023

Nel comune di Arco si continua con le cose a panza. Siamo sempre alle solite con lo slalom sulle strade di Arco. Gli autisti di Riva del Garda, ci hanno inviato alcune foto con dei stampini per bambini sulle strade di Arco. Non ci capacitiamo se avanzano un paio di bidoni di colore o hanno un senso logico. Ricordiamo che in passato sempre nello stesso comune sono state effettuate delle rotatorie a panza, saranno gli stessi artisti?

Prima di fare qualcosa sul manto stradale si dovrebbe chiedere il parere di chi vive tutti i giorni la strada e non qualche “ben pensante” che dorme poco di notte sognando California e si sfoga con disegni astratti o indefiniti. Speriamo che non facciano ricorso ad uno studio d’intellettuali per decifrare tali geroglifici.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti