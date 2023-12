COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * FESTIVITÀ NATALIZIE: « SCAMBIO DI AUGURI CON IL PREFETTO SANTARELLI, OGGI 18 DICEMBRE (ORE 18.00) »

12.03 - lunedì 18 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Scambio di Auguri per le Festività Natalizie presso il Palazzo del Governo. Oggi 18 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Governo, il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, incontrerà le massime Autorità statali, regionali e provinciali civili, militari e religiose e le Rappresentanze della Società civile per lo scambio di auguri di Natale e di nuovo Anno.

L’evento sarà quindi un’occasione augurale tra le più alte cariche locali del mondo politico ed economico, delle Istituzione e delle forze dell’ordine, con i migliori auspici per la Comunità trentina ivi rappresentata.

Un brindisi per ricordare un anno di lavoro svolto in un clima di condivisione tra tutte le Istituzioni statali e le autonomie territoriali in stretta sinergia con il mondo del privato, con le organizzazioni sindacali, con gli imprenditori e con il mondo del sociale.

E un augurio per questo territorio, che possa proseguire nel suo cammino prospero, grazie anche alla sua Autonomia responsabile e solidale, difesa e sostenuta ed a quei valori di civiltà, di solidarietà e di progresso civile che lo contraddistingue.

Il buffet è stato allestito con la collaborazione del Catering Moresco. Gli ospiti potranno inoltre apprezzare le prestigiose bollicine ed i pregiati vini gentilmente offerti per l’occasione dall’Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna, che ringrazio.

Un vivo ringraziamento va inoltre all’Associazione provinciale dei Panificatori, al Gruppo Formaggi del Trentino, al Salumificio Meggio di Grigno.