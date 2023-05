DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE: « FONDO VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE DOCENTE, I SEGRETI DEL LICEO LEONARDO DA VINCI »

13.07 - lunedì 22 maggio 2023

Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente: i segreti del Liceo Leonardo da Vinci.

In data 13 gennaio 2023 l’interrogante, per poter intraprendere eventuali iniziative connesse all’espletamento del proprio mandato, inviava al Liceo Leonardo da Vinci di Trento un’istanza di accesso per ottenere copia della documentazione istruttoria relativa alle iniziative assunte ai sensi dell’articolo 87 bis della LP 5/2006 successivamente alla sua approvazione (2016). L’articolo citato riguarda la valorizzazione del merito del personale docente tramite un apposito fondo la cui distribuzione compete al dirigente scolastico.

In assenza di una risposta all’istanza di accesso, nonostante la sollecitazione avvenuta telefonicamente con la segreteria della scuola, il 2 marzo il sottoscritto depositava un’interrogazione a risposta immediata, che sarebbe stata presentata in aula il 7 marzo, per richiedere come mai non fosse giunta alcuna risposta all’istanza.

Il 6 marzo la Dirigente del Liceo interessato ha risposto all’istanza fornendo la documentazione incompleta a cui si è richiesto quindi, tempestivamente (lo stesso giorno) un’integrazione.

In data 7 marzo è stata presentata in aula, da parte del sottoscritto, l’interrogazione a risposta immediata a cui l’assessore Bisesti ha risposto che “la scuola era in attesa di una richiesta più precisa e specifica”.

Poco prima dell’inizio della seduta, infatti, la Dirigente aveva inviato una risposta alla nostra richiesta di integrazione chiedendo di precisare ciò che avevamo già specificato.