UILTRASPORTI – TRENTINO * AGGRESSIONE AUTISTI: PETROLLI, « ENNESIMO GESTO SU UN AUTOBUS, PRESENTATA DENUNCIA AI CARABINIERI » (PDF VERBALE)

11.12 - lunedì 5 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ennesima aggressione all’autista dell’autobus. Siamo a denunciare l’ennesima aggressione ai danni dell’autista di autobus. Sono sempre più frequenti le aggressione nei confronti degli autisti e spesso sono impunite. Sappiamo che fare l’autista di autobus, è diventato un lavoro sempre più rischioso e sottopagato, per la responsabilità che ricopre. Ci sono persone che non hanno rispetto degli anziani, per gli autisti e ancora meno per chi la pensa in maniera diversa.

C’è chi scambia l’autobus per una discoteca, alcuni per un taxi, vogliono salire e scendere quando vogliono loro, ed altri che si permettono di insultare tutti o addirittura aggredire chi, come l’autista, cerca di fare il proprio lavoro più bene possibile, cercando di tutelare anche il passeggero onesto e tranquillo che viene aggredito dai tanti squilibrati che affollano il nostro territorio. In allegato la denuncia fatta al comando dei carabinieri.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti del Trentino