MASCHIO (ONDA CIVICA) * OSPEDALE DI TRENTO: « CON DEGASPERI – GROSSELLI – CANESTRINI – CASANOVA INDETTA UNA CONFERENZA STAMPA, PER DENUNCIARE LA GRAVISSIMA CARENZA DI PERSONALE SANITARIO »

11:51 - 21/12/2021

A fronte di un disastro anche nell’ospedale di Trento con la chiusura del reparto di pneumologia e lo spostamento di infermieri specializzati in malattie infettive in altri reparti creando un disagio di competenze trasversali ieri, insieme a Filippo Degasperi (Onda Civica Trentino), Renzo Grosselli, Gloria Canestrini (Rinascita Rovereto) e Luigi Casanova abbiamo fatto una conferenza stampa davanti all’ospedale di Trento per denunciare la gravissima carenza di personale sanitario, le conseguenti condizioni di lavoro inacettabili, le continue problematiche di prenotazione al CUP, l’incredibile vicenda dell’ospedale di Cavalese.

Situazioni che manifestano l’evidente ed ormai purtroppo assodata incompetenza di questa giunta provinciale nel settore sanitario.

Andrea Maschio

Onda Civica Trentino