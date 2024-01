TRENTO FUNIVIE SPA * MONTE BONDONE – SCI: « SCI NOTTURNO ANNULLATO OGGI (6/1) / MARTEDÌ 4/1/2024 REGISTRÁTI 700 SCIATORI IN PISTA »

10.39 - sabato 6 gennaio 2024

Annullamento serata sci notturno di sabato 06 gennaio 2024. La Società informa che è stato deciso l’annullamento dell’apertura per lo sci notturno di oggi sabato 06 gennaio 2024 a causa del protrarsi della perturbazione in corso, che rischia di compromettere la visibilità e di conseguenza la sicurezza in pista.

Le aperture serali riprenderanno quindi da martedì 09 gennaio 2024, con due appuntamenti a settimana il martedì e il giovedì fino al 14 marzo 2024, sempre con orario dalle 20.00 alle 22.30. Lo sci notturno si conferma una proposta emozionante ed apprezzata; nella serata di martedì 04 gennaio 2024 è stato superato ogni record per le notturne sul Monte Bondone, con oltre 700 sciatori in pista per 3.800 passaggi complessivi sulla seggiovia Montesel.

Trento Funivie Spa