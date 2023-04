TRANSDOLOMITES * TERRITORIO – SICUREZZA – MOBILITÀ: PRESIDENTE GIRARDI, « LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO – HOTEL AMERICA (20/4 -15.00) »

09.03 - lunedì 17 aprile 2023

La conferenza stampa si terrà giovedì 20 aprile ore 15.00 nella Sala Conferenze dell’Hotel America a Trento in Via Torre Verde, 50. Verrà presentato l’importante convegno che avrà luogo mercoledì 26 aprile 2023 a Muse, 14.30 – 18.00, sul tema tragico e scottante del costo sociale della mobilità. Già nel 2022 avevamo avviato un percorso di convegni volti a dimostrare scientificamente il costo enorme legato alla mobilità privata e di come la direzione sostenibile nella transizione verso la mobilità alternativa risieda proprio nell’investire in mobilità pubblica. Il 26.04 l’attenzione si sposta su quella che viene definita la strage silenziosa sulle strade. Silenziosa perché tutto ciò cade nella quasi indifferenza delle Istituzioni pubbliche e della società civile.

Una citazione che contribuisce a dare un’idea della misura dei fatti. ” Gli incidenti stradali sono stati nel 2021 poco più di 150.000, con un incremento di quasi il 30% rispetto al 2020, le vittime sono state 2.875, il 20% in più del 2020, e i feriti 204.728 (+28,6%). Sono comunque numeri inferiori a quelli registrati nel 2019. Il tasso di mortalità (numero decessi ogni 100 incidenti) è sceso di una frazione di punto attestandosi a 1,9 ”

È la punta di un iceberg perché dietro ogni singola tragedia si perpetua il dolore delle famiglie pezzi di generazioni, tanti ragazzi e ragazze , persi per sempre.

Anche qui una nota; ” Impatto sulla mortalità e lesività dei vari veicoli, considerando che il fenomeno della violenza stradale oltre a produrre un grande numero di morti e feriti, genera per la comunità un costo che supera i 30 miliardi di euro.” Vittime della strada, il ruolo dell’urbanistica nel progettare le future città più sicure meno a misura delle auto e più delle persone, il ruolo del trasporto pubblico come sevizio di crescita e sviluppo delle comunità e alternativa all’utilizzo dell’auto privata saranno le linee guida del convegno durante il quale interverranno rappresentanti delle forze dell’ordine, architetti, mobilità pubblica, associazioni vittime della strada e testimonianze da parte di chi sulla strada ha perso figli, mariti, mogli. E’ attesa anche la partecipazione del campione di ciclismo trentino, Gilberto Simoni.

Convegno del tutto in linea con il tema della mobilità che impegna Transdolomites dal 2006 in avanti. Nella prospettiva dell’autunno 2023 sta prendendo corpo l’idea di organizzare con il MUSE un grande evento rivolto ai giovani e dedicato ai temi citati.

Il convegno è patrocinato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento ed è riconosciuto idoneo per i crediti formativi per la partecipazione.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites