PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCONTRO A ROMA MINISTRO LAMORGESE – KOMPATSCHER: « DISPONIBILITà A VALUTARE LA RICHIESTA DELL’ALTO ADIGE DI UN SISTEMA DI RIPARTO PER I RICHIEDENTI ASILO CHE ARRIVANO VIA TERRA »

Sicurezza e immigrazione, Kompatscher incontra la Ministra Lamorgese. Kompatscher a Roma incontra la Ministra dell’interno Luciana Lamorgese. Disponibilità a valutare la richiesta dell’Alto Adige di un sistema di riparto per i richiedenti asilo che arrivano via terra.

Primo incontro fra il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e la nuova Minsitra dell’interno, Luciana Lamorgese. Oggi pomeriggio (25 ottobre) Kompatscher è stato infatti ricevuto a Roma, al Viminale dall’ex prefetto di Milano entrata a far parte da poche settimane del governo Conte bis. Al centro del breve colloquio, i temi della sicurezza e dell’immigrazione.

“La situazione è sotto controllo e non ritengo vi sia un particolare allarme – spiega Kompatscher – ma ho comunque sottoposto alla Ministra Lamorgese la nostra richiesta di realizzare un sistema di riparto nazionale dei richiedenti asilo che raggiungono l’Italia via terra, così come già avviene per gli sbarchi via mare. Riteniamo, infatti, che non vi sia motivo per trattare questi migranti, che raggiungono principalmente le zone dell’Italia settentrionale, in maniera diversa rispetto a quelli che raggiungono il paese da sud”.

Il presidente altoatesino, ribadendo che questo sistema “dovrebbe riguardare anche coloro che arrivano in Italia da altri Stati europei dove le loro domande di asilo sono state respinte”, conclude sottolineando che “la Ministra Lamorgese si è dimostrata disponibile a prendere in considerazione la nostra proposta e a valutarla in maniera attenta”.

*

Foto Asp/Katharina Tasser