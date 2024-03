TRANSDOLOMITES * “EUROFERR”: PRESIDENTE GIRARDI, « CONFERMATO IL PREMIO ALLA STAZIONE DI ORA (BZ) »

08.19 - giovedì 21 marzo 2024



Confermato il premio EUROFERR alla stazione di Ora (BZ). La domanda di candidatura al Premio Ferroviario Europeo “Euroferr” riguardante la stazione ferroviaria di Ora depositata nel mese di febbraio 2024 è stata accolta ed il premio confermato. La comunicazione è giunta per voce di AEC (Association Europeenne Des Cheminots), UTP Milano (Utenti Trasporto Pubblico), ANFG (ferrovieri del genio) e dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) per i requisiti di Stazione ad Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica, in base a quanto previsto dal Manifesto dei Principi del Premio . Il cui concetto fondamentale alla base della valutazione di questo tipo di candidatura è relativo al fatto che “ AEC considera le Stazioni non solo punti di transito ma anche Porte Magiche di Ingresso verso Territori Meravigliosi Ricchi di. Storia, Turismo, Bellezze Ambientali e Archeologiche”.

La richiesta che Transdolomites ha depositato per conto del Comune di Ora ha avuto come esito il conferimento di tre premi EUROFERR così ripartiti e giustificati dal comunicato di AEC:

In particolare noi riteniamo di consegnare tre diplomi così ripartiti:

Uno per la stazione di Ora -Auer in quanto fermata ferroviaria posta sulla linea Bolzano-Verona. Serve il centro abitato di Ora. Dal 1917 al 1963 era la stazione d’interscambio della ferrovia Ora-Predazzo.

Un altro diploma per la ex stazione di Ora Val di Fiemme che era una stazione ferroviaria, capolinea della ferrovia della val di Fiemme, a scartamento ridotto, chiusa il 10 gennaio 1963. Come auspicio per un restauro completo della stessa. Evidenziamo che La ferrovia della Val di Fiemme -Fleimstalbahn era una ferrovia a scartamento ridotto, costruita dal genio militare austriaco, attiva dal 1917 al 1963, che congiungeva la ferrovia del Brennero alla val di Fiemme.

L’ultimo diploma per l’ex deposito della stazione di Ora val di Fiemme a nord della stessa .

La da della consegna delle targhe al momento non è ancora stata stabilita.

Qual è il senso del Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”?

Innanzitutto, di “Euroferr” è Generale dell’ Esercito – Genio Ferrovieri – della Riserva, Mario Pietrangeli che attualmente riveste l’incarico di Consigliere Nazionale AEC , Responsabile Nazionale AEC dei Rapporti con le Società di Settore.

– Lo Scopo del Premio Ferroviario Europeo Euroferr è quello di premiare i Sindaci di quelle Stazioni che sono state già ben valorizzate o che meritano di essere valorizzate e soprattutto conosciute dai turisti per il loro straordinario territorio importante dal punto di vista storico turistico ambientale e archeologico. In tale contesto AEC, UTP e ANFG nonché CIFI hanno scelto / selezionato in Italia (per ora solo in Italia) 153 stazioni ad Alta Valenza Storica. Turistica, Ambientale e archeologica.

– Quello della valorizzazione delle stazioni e fermate ferroviarie – ce ne sono circa 2.200 tra rete del gruppo FS e aziende di pertinenza regionale – è un compito di importanza fondamentale per il presidio del territorio ed il sostegno a forme di mobilità rispettose dell’ambiente e della cultura

– La considerazione delle Stazioni non solo come punti di transito ma come porte di ingresso a territori meravigliosi e magici dal punto di vista artistico, turistico, ambientale e archeologico.

Lo spirito del premio è contenuto nel “ Manifesto dei Principi del Premio Euroferr” che oltre a contenere gli scopi del prestigioso premio si concentra sul ruolo delle ferrovie:

Quello di unire i Popoli Europei anche quelli più periferici ( assicurando, tra l’altro, la libertà di movimento a tutti i cittadini europei);

Permettere di accedere facilmente ai Borghi Antichi e Autentici dotati di una ricca rete enogastronomica, di una rete di ospitalità diffusa, di una rete dei piccoli negozi di prodotti artistici/artigianali e del buon gusto, della rete dei Cammini e dei Sentieri, nonché delle ciclabili;

Consentire di raggiungere le città della Ceramica, le città del Tartufo, le strade del Vino e dell’Olio

Fino ad oggi sono n. 153 i Sindaci – premiati in fascia tricolore scortati dai loro Gonfaloni – per le loro Stazione e n. 50 le Associazioni/Musei Benemeriti/e premiati/e Il Manifesto di EUROFERR identifica la stazione ferroviaria come luogo di congiunzione indispensabile per un mondo fatto di storia, ambiente, turismo, archeologia e che lascia delle impressioni uniche per tutti quei viaggiatori che si trovano ad attraversare. Sicuramente il treno è un mezzo di trasporto che offre un tipo di viaggio fuori dal tempo, con un vero e proprio finestrino sul mondo che attraversa. Euroferr va estendendosi in vari Stati dell’U.E e Transdolomites ha confermato la disponibilità a promuovere anche in Svizzera e Austria lo spirito di EUROFERR al fine di individuare anche da loro le stazioni ferroviarie meritevoli di essere analizzate e premiate.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites