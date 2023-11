TRANSDOLOMITES * COLLEGAMENTO BOLZANO – VIGO FASSA: GIRARDI, « CONTINUA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO, IL 10/12 2023 VIGORE IL NUOVO ORARIO »

09.08 - lunedì 20 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Linea 180 di collegamento tra Bolzano e Vigo di Fassa, continua il potenziamento del servizio. Il 10 dicembre 2023 entrerà in vigore il nuovo orario dei mezzi pubblici nella Provincia Autonoma di Bolzano e resterà in vigore sino al 14.12.2024. Per la linea 180 che collega Bolzano a San Giovanni di Fassa via Val d’Ega il nuovo orario riserva delle interessanti novità.

Nel corso degli ultimi anni la 180, servizio strategico di collegamento tra la Val di Fassa e Bolzano è stata progressivamente rinforzata con una maggiore offerta di corse. In questa direzione prosegue l’offerta di servizio prevista dal nuovo orario con l’innesto di una nuova corsa alla mattina con partenza da Vigo alle ore 07.06 direzione Bolzano mentre le ultime due corse serali che partono da Bolzano alle 20,17 e 21,17 per fermarsi attualmente a Passo Carezza, dal 10 dicembre prolungheranno il servizio sino a San Giovanni ( VIGO). Orari consultabili su www.altoadigemobilita.info

Un salto di qualità certamente importante e che in termini di intermodalità permetterà di fare maggiore squadra anche con i vettori ferroviari provenienti dall’Austria o da sud di Bolzano.

Alla luce dei crescenti spostamento tra la Val di Fassa e Bolzano a bordo dei mezzi della 180, riteniamo sia cosa utile informare che il Südtirol Pass- AltoAdige Pass abbonamento personale elettronico annuale per i trasporti pubblici in Alto Adige può essere richiesto anche dai residenti della Val di Fassa. Per richiederlo è sufficiente presentare il codice fiscale italiano, ed è accessibile ai residenti nell’Unione Europea o in Svizzera .

I minorenni, anche coloro che non abitano in Alto Adige oppure che non frequentano una scuola, possono ricevere l’AltoAdige Pass con tariffa ridotta.

Esso è utilizzabile ;

su tutta l’area del trasporto integrato altoadigemobilità, inclusi i treni regionali fino a Trento;

con la tariffa VVT / ÖBB, anche sulle tratte ferroviarie Brennero – Innsbruck e San Candido / Versciaco – Lienz; su richiesta può essere registrata la Vorteilscard ÖBB;

per il pagamento del trasporto biciclette;

per il pagamento del trasporto animali;

per viaggi con gli autobus Nightliner.

Fonte https://www.suedtirolmobil.info/it/ticket/trovaticket/altoadige-pass

A proposito di autobus Nightliner sempre sulla tratta della 180 nelle notti del sabato e 31.12 da Passo Carezza direzione Bolzano sono attive tre corse con partenza ore 21,02, 0.02 e 2.00 mentre da Bolzano direzione Passo Carezza abbiamo quelle delle 23.07, 1.07 e 3.07 .

Focalizzandoci ora sul Comune di Sèn Jan ( Vigo) nella prospettiva del progetto della riqualificazione dell’ingresso al paese di Vigo in considerazione del costruendo parcheggio di attestamento in Località Formiè, si rende necessario fare un ragionamento di sistema a 360 gradi del servizio di mobilità pubblica della 180 Bolzano-Val di Fassa. Il ruolo sempre più importante che questo servizio riveste per tutte le comunità servite, deve diventare motivo di incontro e di confronto fra i territori del Sudtirolo e Trentino per puntare sempre più ad una formula di mobilità sostenibile per residenti e turisti.

Per questo motivo nei giorni scorsi Transdolmites si è fatta portavoce di una proposta inviata via mail mirante a promuovere un tavolo di lavoro che coinvolga la Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Comuni di Nova Levante, Ufficio Turistico di Nova Levante, APT Val di Fassa, Vigili Urbani del Centro Fassa, e KSM – Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori nella speranza che il primo incontro possa già avere luogo prima dell’avvio della stagione turistica invernale

L’ordine del giorno proposto come primo momento di confronto riguarda:

– Viabilità di Vigo e piano di riqualificazione

– Interscambio linee 180 / linea val di Fassa/Fiemme

– Potenziamento turistico linea 180 Val D’Ega – Val di Fassa

– Informazione orari, biglietti di viaggio, fermate

Riteniamo che avviare un periodico momento di confronto-collaborazione tra i territori che giacciono ai piedi del Gruppo del Catinaccio sia quanto mai opportuno nel gestire nella quotidianità i servizi di mobilità pubblica anche nella prospettiva di ambire per l’estate 2024 all’ambizioso obiettivo di portare con il cadenzamento ai trenta minuti il collegamento di pullman tra Vigo ed il Paolina. Fondamentale in questo senso concordare una fattiva collaborazione di compartecipazione del versante trentino per la parte di servizio che la Provincia Autonoma di Bolzano copre su alcune porzioni del Trentino.

A ciò si aggiunga l’urgente necessità dei rappresentanti pubblici e portatori d’interesse del versante trentino di dare un chiaro segnale di presenza in questi frangenti che vanno a favore dell’interesse comune della Val di Fassa ma che possono avere ricadute anche sulla Val di Fiemme.

Su quanto lavoro si debba ancora fare basti riflettere sul fatto che se il Trentino in termini di qualità del servizio di mobilità pubblica volesse portarsi al livello del Sudtirolo esso dovrebbe incrementare del 400% i servizi pubblici. Non una critica gratuita ma lo sprone ad un impegno concreto di potenziamento dei servizi in tutto il Trentino non solo pensato per studenti e pendolari ma con una crescente attenzione verso il settore del turismo pilastro fondamentale per l’economia provinciale.

Massimo Girardi

Presidente Transdolomites