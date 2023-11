TAMBURELLO * RICONOSCIMENTI: FRANCO PANIZZA, « LIVIO IOB PREMIATO DAL CONI CON LA “PALMA DI BRONZO”, APPREZZATO SPORTIVO NELLA COMUNITÀ DEL CONTÀ »

23.48 - domenica 19 novembre 2023

Iob Livio, sportivo apprezzato ovunque nella comunità del Contà, in Val di Non e nell’intero mondo tamburellistico, ha ottenuto in questi giorni dalle mani della Presidente del CONI, Paola Mora, l’ambito riconoscimento della Palma di Bronzo al Merito Tecnico.

La sua figura era stata segnalata dal Comitato Provinciale della FIPT, la Federazione della Palla Tamburello, per la sua straordinaria e generosa disponibilità verso chiunque, ma in particolare nei confronti delle giovani generazioni. “Il suo modo di operare, umile e mai appariscente, rigoroso e sempre disponibile, paziente e comprensivo, il suo essere sempre in prima fila soprattutto nelle difficoltà, la sua capacità di trasmettere coraggio e fiducia e di testimoniare in prima persona i veri valori sportivi – ribadisce il Presidente del Comitato Franco Panizza – hanno fatto sì che Livio, in qualunque contesto – anche non sportivo – in cui si trovasse a spendere il suo impegno, fosse sempre apprezzato, ascoltato e benvoluto, in particolare dai giovani, verso i quali è stato un instancabile trascinatore e che con lui hanno potuto vivere una vera e propria palestra di vita sociale e sperimentare l’impegno comunitario”.

Livio IoB, classe1938, è stato Vicepresidente della U.S. Corona Cunevo dal 1982 al 1993, società che in quegli anni, anche grazie al suo instancabile impegno, cresce notevolmente e raggiunge la Serie A. Dal 1994 ad oggi, è apprezzato Arbitro Nazionale ed Internazionale. Dal 1994 al 2008 è corresponsabile degli arbitri trentini e dal 2018 instancabile supervisore operativo.

Anche al di fuori del mondo sportivo, Livio è considerato tuttora, nonostante l’età, una persona competente e capace, sincera e convincente, costante ed affidabile, sulla quale si può sempre fare riferimento. Un uomo concreto, operativo, che non ama mettersi in mostra e per il quale l’impegno per la comunità viene prima di qualsiasi altro interesse, una figura sensibile e sempre positiva, costruttiva, che, anche nelle situazioni difficili e delicate, punta ad unire, a valorizzare tutte le potenzialità per guardare avanti e poter crescere.

Nella foto: Livio Iob assieme ai colleghi arbitri, al Presidente Franco Panizza e al Segretario del Comitato FIPT Daniele Coser, al consigliere provinciale Daniele Biada, alla moglie Adriana.