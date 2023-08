IXORA TEAM / MEDIA ALPI PUBBLICITÀ * EMITTENTE TV VB33 – BOLZANO: « ACQUISITO IL 75,5% DI B33 DALLA FAMIGLIA BARONIO, TITOLARE DEL GRUPPO TELECOLOR (NELLA SOCIETÀ CON IL 24,5%) »

16.57 - martedì 22 agosto 2023

IXORA team S.r.l., società specializzata nelle comunicazioni on line con il 51%, e MEDIA ALPI PUBBLICITA’ S.r.l., primaria società nella raccolta pubblicitaria con il 24,5%, hanno acquisito il 75,5% del capitale sociale di B33 S.r.l. azienda editrice di VB33 (emittente televisiva leader a Bolzano) dalla famiglia Baronio – titolare del Gruppo editoriale TELECOLOR – che rimane nella società con il 24,5%.

L’obiettivo dell’acquisizione è lanciare una nuova emittente televisiva regionale a vocazione economica, partendo dall’esperienza di Video 33, rinforzata dall’apertura a Trento di una seconda redazione e di un piano editoriale confezionati tenendo conto delle specificità e delle esigenze della comunità trentina. Il progetto di sviluppo dell’emittente, la cui sede verrà trasferita a Trento, poggia su tre fondamenti.

Il primo è la massima attenzione per il mondo dell’economia e delle aziende, informando, connettendo e dando voce ai molti che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita individuale e collettiva.

Il secondo fondamento è la dimensione regionale, vissuta come spazio di pacifica e profittevole area di convivenza tra culture ed economie diverse, ma legate da comuni riferimenti e da comuni interessi.

In ultimo, ma non per importanza, il supporto attivo dell’Autonomia, intesa non solo come Istituzione di Autogoverno, ma anche e, soprattutto, come “modo di essere e di agire” delle nostre comunità culturali, sociali e economiche.

Tre fondamenti che si esplicitano nel raccogliere, interpretare e diffondere le notizie e le informazioni che nascono e si sviluppano nello spazio regionale, rispettando le tipicità dei due territori provinciali, ma mantenendoli virtuosamente in sinergia. Più in particolare, l’intento è mettere a fattor comune tutte le potenzialità culturali, sociali, istituzionali e in particolare economiche, che raccordate possono dare alla dimensione regionale e alla complessità di soggetti che in essa operano un reale e fattivo valore aggiunto.