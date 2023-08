15.30 - martedì 22 agosto 2023

Salvini: “Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla CASTRAZIONE CHIMICA, chiedendo di calendarizzarlo in Commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso.

Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, meriti di essere curato. Punto”.