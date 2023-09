TERME DI COMANO (TN) * DERMATOLOGIA: « 60 MILA I PAZIENTI VISITATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE PELLE »

15.32 - martedì 19 settembre 2023

Ottobre alle Terme di Comano è il mese della dermatologia. Perché alle Terme di Comano? In Italia non esiste un centro più qualificato delle Terme di Comano per il trattamento naturale delle problematiche della pelle come psoriasi, dermatite ed eczema. Lo dicono le testimonianze delle moltissime persone che ogni anno scelgono Comano per migliorare il loro stato di salute. Lo conferma la scienza, perché nessun altro è in grado di validare i propri percorsi terapeutici con un numero così elevato di ricerche e studi sulle proprietà dell’acqua e del suo microbiota, ricordiamo che ammonta a 750.000 euro l’investimento in ricerca sull’acqua di Comano.

Lo certificano le competenze dell’equipe specialistica composta da dermatologi, nutrizionisti, psicologi e medici termali con una profonda esperienza in materia dovuta anche alle decine di migliaia di casi affrontati nel corso degli anni; sono infatti più di 60.000 i pazienti visitati negli ultimi 5 anni. Dunque, quale luogo migliore per celebrare la dermatologia per un intero mese?

Il titolo completo dell’edizione 2023 è il seguente: “Stare bene è una questione di pelle, ma non solo. Un mese di incontri e formazione su benessere, bellezza, pelle e nutrizione, salute e prevenzione.

Alessandro Bazzanella, direttore del Centro Termale, illustra il programma del mese della dermatologia.

“Si parlerà di pelle e di dermatologia non soltanto in termini specialistici e in ambito sanitario ma anche aprendo il discorso e coinvolgendo tutti. A partire da lunedì 2 ottobre ogni giorno alle Terme di Comano ci sarà qualcosa, un appuntamento, un incontro una passeggiata”

Tutti gli appuntamenti del mese saranno aperti e gratuiti per tutti: clienti del centro termale, residenti e curiosi. Convegni e incontri formativi ma anche momenti di confronto e condivisione delle proprie esperienze.

L’edizione 2023 si presta ad essere l’edizione che rinnova il format e i contenuti. In linea con la visione strategica aziendale l’appuntamento “del mese di ottobre” diventerà una ricorrenza annuale a cui parteciperanno e interverranno specialisti ed esperti riconosciuti a livello nazionale per offrire e garantire formazione e informazione costante e di livello.

Il 2 ottobre aprirà il mese il dottor Mario Cristofolini con un intervento dal titolo “La terapia termale in Dermatologia.”

Seguiranno poi, oltre agli interventi di altri specialisti in dermatologia, confronti con la nutrizionista del centro, la dottoressa Laura Giglia, masterclass di meditazione e mindfullness con la dottoressa Laura Franceschini e ancora incontri che uniscono pelle e pediatria con il dottor Ermanno Baldo. Si parlerà di medicina estetica con le dottoresse Maya Barak e Stefania Farina.

Tra gli incontri con gli Ambassador Terme di Comano ci sarà anche Carlotta Savorelli, ex tronista di Uomini e Donne e vocalist: incontri che “normalizzano” le patologie e le emozioni che colpiscono tutti, famosi e non.

Un programma ricco di appuntamenti con l’obiettivo di offrire sul territorio momenti di confronto e prevenzione con i propri specialisti. L’edizione 2023 prevede anche appuntamenti di prevenzione in collaborazione con LILT e presso alcune Farmacie di Trento e Rovereto. Sabato 14 e domenica 15 ottobre ci saranno le giornate di prevenzione in collaborazione con LILT dove saranno effettuate visite dermatologiche e screening nei in modo gratuito.

Il dottor Mario Cristofolini parla dell’importanza della prevenzione e di come l’acqua di Comano giochi un importante fattore nelle terapie complementari nella cura della pelle. Ma non solo, alle Terme di Comano c’è la possibilità di dedicare del tempo per sé ed è il luogo perfetto per effettuare prevenzione. Il dottor Cristofolini, descrivendo i poteri benefici del microbiota dell’acqua delle Terme di Comano le ha definite “Le Terme della longevità.”

Il dottor Cristofolini riporta infine i dati dell’ultima ricerca pubblicata pochi giorni fa sulla rivista dermatology therapy che “attesta che il microbiota dell’acqua di Comano ripristina la biodiversità del microbiota cutaneo alterato nella psoriasi.” (…) e ancora “che con la terapia idropinica c’è una riduzione dei microbi collegati alla sindrome metabolica (diabete, ipertensione, malattie intestinali ecc…) e dunque, sembrerebbe che bere l’acqua di Comano sia efficace anche per combattere le malattie cronico generative che iniziano a colpire anche i giovani.” Da qui la definizione data oggi alle Terme di Comano come Terme della longevità. Alcuni numeri. Perché un mese intero sulla dermatologia? Lo spiega con i numeri il direttore sanitario il dottor Emanuele Clò che riporta i dati seguenti:

La dermatite atopica affligge circa 3 milioni di italiani. Il 3% della popolazione italiana è affetta da psoriasi e il 25% dei bambini in età pediatrica soffre di dermatite atopica.

L’acqua termale di Comano è una tra le più importanti e curative d’Europa. La secolare sorgente di Comano da bere, respirare o assorbire, è una fonte di salute e benessere per la pelle e l’organismo. L’acqua termale è priva di controindicazioni e con effetti durevoli nel tempo, tra i più antichi sistemi utilizzati per la cura e la prevenzione di numerose patologie.

L’impegno nell’innovazione e nella ricerca che l’azienda Terme di Comano ha avviato, ormai dal 2018 con il CdA attuale che vede Roberto Filippi come Presidente del CdA e Elena Andreolli come Consigliera delegata è stato riconosciuto anche nell’assemblea annuale di Confindustria, tenutasi nella giornata di lunedì 18 settembre. Le Terme di Comano hanno vinto la prima edizione del premio Futuro-Presente e sono state premiate per l’ambizioso piano di investimenti in corso per l’adeguamento delle strutture, per le innovazioni realizzate nell’organizzazione e nello sviluppo digitale e intelligente e – non da ultimo – come esempio virtuoso di gestione di un’azienda pubblica; per questo ultimo aspetto il Presidente Manzana ha aggiunto i suoi complimenti personali.

Monica Mattevi, Presidente dell’Assemblea consorziale delle Terme di Comano chiude la conferenza stampa ricordando che il “mese della dermatologia” partito nel 2019, nell’edizione del 2023 ha deciso di rinnovare il format e gli interventi. “Si parlerà di prevenzione e cura e in questo mese riteniamo importante che quanto i nostri specialisti possono condividere sia aperto e usufruibile da tutti, e non solo da chi le Terme le frequenta per i propri percorsi di salute e benessere. Il mese della dermatologia diventerà l’appuntamento ricorrente annuale per ricordare che quando si parla di pelle si deve parlare delle Terme di Comano, ma non solo come cura, ma anche come benessere e prevenzione. Questo perché è bene ricordarlo nuovamente, le Terme di Comano sono riconosciute a livello europeo come eccellenza nella cura della pelle.”