“STATI GENERALI DELLE DONNE” – TRENTINO * LIBRO “SPETTA A NOI”: « PRESENTAZIONE VOLUME DI MARGHERITA COGO E MARIA LIPPIELLO, HOTEL AMERICA TRENTO (11/11 – 18.00) »

13.23 - mercoledì 8 novembre 2023

Siamo lieti di annunciare che si terrà presso l’Hotel America di Trento la presentazione del libro “Spetta a Noi” scritto da Margherita Cogo e Maria Lippiello. L’evento si terrà sabato 11 novembre alle ore 18:00 e sarà moderato dalla dottoressa Laura Scalfi, CEO del Liceo Steam International, la quale è autrice della postfazione del libro sul tema delle donne in STEM.

Nel libro, le autrici analizzano a fondo la posizione delle donne come osservatrici attente, attrici e spettatrici delle azioni politiche nel loro contesto territoriale. Mettono anche in luce il persistente divario di genere che influisce sul tessuto sociale, specialmente nei settori politici e decisionali. Nonostante le donne abbiano ottenuto il diritto di non limitarsi ai tradizionali ruoli familiari e casalinghi, il testo dimostra inequivocabilmente che la strada verso la parità di genere è ancora lunga e tortuosa.

L’Italia rimane un paese in cui la metà della popolazione femminile è sottorappresentata nelle cariche politiche nazionali e locali. Questo dato allarmante sottolinea la necessità di una riflessione profonda sulla rappresentanza dei diritti specifici alla condizione delle donne e sull’urgenza di

Vi invitiamo a partecipare a questo evento e ad unirvi alla conversazione sulla parità di genere e l’uguaglianza delle donne nel contesto politico italiano.

Dettagli dell’evento

Data: Sabato 11 novembre

Ora: 18:00

Luogo: Hotel America, via Torre Verde 50, TRENTO