CENTROSANTACHIARA.IT * “HUMANS 2.0”: « TRA GESTI ACROBATICI E SLANCI POETICI, LA COMPAGNIA CIRCA PORTA L’ARTE CIRCENSE AD UN LIVELLO SUPERIORE (25 E 27/2) »

17.24 - giovedì 22 febbraio 2024

“Humans 2.0”: tra gesti acrobatici e slanci poetici, la compagnia Circa porta l’arte circense ad un livello superiore. L’ensemble australiano, compagnia di circo contemporaneo, porta in scena uno spettacolo intimo e primordiale che indaga in profondità la sfida quotidiana dell’essere umano

Domenica 25 febbraio, ore 20.30 – Auditorium S. Chiara di Trento

Martedì 27 febbraio, ore 20.30 – Teatro Comunale di Bolzano

Il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue ospitando l’ensemble australiano Circa con lo spettacolo dal titolo Humans 2.0, in scena sul palco dell’Auditorium S. Chiara di Trento domenica 25 febbraio alle ore 20.30.

Humans 2.0 verrà replicato anche al Teatro Comunale di Bolzano martedì 27 febbraio (ore 20.30).

Una sinfonia di acrobazie, suoni e luci: l’ensemble australiano Circa, compagnia di circo contemporaneo, è protagonista del secondo capitolo di Humans 2.0, spettacolo che fonde gesti acrobatici con slancio poetico, capace di portare l’arte circense a un livello superiore.

Dieci corpi appaiono in un lampo di luce. Si muovono in armonia per un attimo fugace e poi entrano in una trance sinuosa.

I corpi saltano e vengono catturati, i limiti fisici vengono spinti all’estremo in uno spettacolo semplicemente mozzafiato.

Riusciremo mai a trovare un equilibrio perfetto o l’adattamento al cambiamento costante è l’unica via da seguire? Acclamato a livello internazionale, Humans 2.0 è una coreografia di corpi a trama fitta, che pulsa sulla musica scritta dal compositore Ori Lichtik e viene esaltata dal disegno luci di Paul Jackson.

Creato dal visionario Yaron Lifschitz, uno dei principali registi australiani, Humans 2.0 è uno spettacolo intimo e primordiale che indaga in profondità la sfida quotidiana dell’essere umano.

Info e biglietti

Biglietti acquistabili online su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie dell’Auditorium S. Chiara e del Teatro Sociale.

Si informa il pubblico che è severamente vietato fare foto e video durante lo spettacolo.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952