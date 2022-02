GUGLIELMI * TRENTINO TRASPORTI – TEMPI DI ATTESA IN VAL DI FASSA: « PER SUPERARE IL DISSERVIZIO È NECESSARIO CHE LA TRATTA COPERTA DALLA SAD PROSEGUA FINO A CANAZEI »

11:37 - 9/02/2022

Luca Guglielmi (Fassa): tempi di attesa dei mezzi di Trentino Trasporti in Val di Fassa. Il consigliere ha chiesto all’assessore competente se sia a conoscenza del problema dei 40 minuti che i turisti provenienti con i mezzi della Provincia di Bolzano devono attendere una volta arrivati in Val di Fassa per poter prendere la coincidenza con i mezzi pubblici di Trentino Trasporti e raggiungere i paesi fassani non direttamente serviti dal servizio altoatesino.

La risposta. L’assessore Mattia Gottardi ha chiarito che il problema è emerso lo scorso anno quando la Provincia di Bolzano ha modificato gli orari della linea 180. Questa modifica ha comportato l’attesa descritta aumentando di oltre 20 minuti l’attesa su più o meno tutte le tratte in coincidenza per la valle di Fassa. L’orario delle linee Trentino Trasporti non sono modificabili perchè in coincidenza con altre linee. Sono in corso interlocuzioni con Bolzano per capire se ci siano spazi da parte loro per modificare gli orari.

La replica. Guglielmi ha ringraziato per la risposta ed ha suggerito, per superare il grave disservizio di spingere affinché la tratta coperta dalla società di trasporti bolzanina, anziché fermarsi a Pera di Fassa, possa proseguire fino a Canazei, al fine di superare in ogni modo il problema delle coincidenze, almeno in alta Valle di Fassa, lavorando sulle coincidenze per gli abitati di Soraga e Moena.

