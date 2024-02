SOCCORSO ALPINO TRENTINO * MONTE GAZZA: « IN FASE DI DECOLLO FINISCE NEL BOSCO, PILOTA DI PARAPENDIO RECUPERATO ILLESO »

15.35 - sabato 17 febbraio 2024

Intervento in soccorso di un pilota di parapendio sul monte Gazza. Nella tarda mattinata di oggi un pilota di parapendio trentino del 1947 è stato soccorso sul monte Gazza, sopra l’abitato di Margone. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia avuto dei problemi in fase di decollo e sia finito nel bosco sopra dei rovi dopo aver effettuato un atterraggio di fortuna. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.20 da un compagno che era con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione Trento – monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Vezzano, hanno raggiunto l’infortunato e gli hanno prestato le prime cure. L’uomo, in buono stato di salute, è stato quindi trasportato a spalla con la barella portantina fino a Margone, dove è stato consegnato all’ambulanza.