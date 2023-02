17.36 - lunedì 13 febbraio 2023

Il record di ascolti, le polemiche, i vincitori: martedì 14 febbraio, i protagonisti di Sanremo saranno ospiti di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda alle 23.20 su Rai 1. In studio Amadeus, Gianluca Grignani, Leo Gassman e LDA: in collegamento invece Paola e Chiara, i Cugini di Campagna e tanti altri big del Festival.