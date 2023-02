SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * RIVA DEL GARDA – AREA CATTOI: ATTOLINI, « BENE L’ASSOLUZIONE DI MOSANER, ORA IL LUOGO DIVENTI PARCO E NON SIA TERRENO DI SPECULAZIONE »

10.11 - venerdì 17 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Apprendiamo della assoluzione anche in appello, con formula piena, dell’ex Sindaco di Riva del Garda Adalberto Mosaner per la vicenda dell’Area Cattoi. I due ricorrenti, Hager e Signoretti proprietari dell’area, hanno torto. Nessun loro diritto è stato leso, e non c’è stato alcun danno; l’Amministrazione Mosaner ha agito in piena correttezza, per l’interesse pubblico. La società accusante ha quindi abusato dello strumento processuale ed è quindi stata condannata anche a pagare le spese a causa della manifesta infondatezza.

Siamo soddisfatti e sollevati per la soluzione finale (speriamo) della vicenda verso Mosaner. Contestualmente, conseguentemente alla sentenza, Sinistra Italiana chiede che l’area Cattoi venga interamente destinata a parco e non sia terreno di speculazione, come la precedente Amministrazione comunale aveva previsto con una proposta che non si era resa possibile per l’abbandono dall’aula da parte dei Consiglieri comunali compiacenti con la proprietà.

Renata Attolini

Per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana,