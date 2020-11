PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * POLITICHE GIOVANILI: « PROROGATA AL 31 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, I TERRITORI AVRANNO PIÙ TEMPO PER PRESENTARE IL DOCUMENTO »

Politiche giovanili: prorogata al 31 dicembre la presentazione dei piani strategici.

La diffusione della pandemia da Covid19 ha imposto importanti e significativi cambiamenti anche nel contesto della realizzazione della attività progettuali realizzate dai piani giovani di zona e d’ambito. In particolare nei mesi di chiusura della scorsa primavera quasi tutte le attività in presenza sono state bloccate o riprogrammate. Inoltre lo spostamento delle elezioni comunali in autunno ha comportato una ridefinizione dell’assetto istituzionale dei Piani giovani e un conseguente slittamento nella definizione delle attività.

Per questo la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Mirko Bisesti, ha deciso di posticipare il termine per la presentazione dei piani strategici riferiti al 2021 dal 30 novembre al 31 dicembre 2020. I territori avranno quindi un mese in più di tempo per presentare il documento.

Oltre alla proroga al 31 dicembre della presentazione dei piani strategici la delibera stabilisce inoltre di utilizzare i dati finanziari relativi al 2020 sempre soltanto a consuntivo ai fini della determinazione del massimo contributo erogabile. Infine viene definito un criterio di commisurazione del massimo contributo erogabile nel caso di creazione di nuovi piani giovani di zona derivanti dalla scissione di piani giovani già esistenti.