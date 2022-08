SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * LICENZIAMENTI SAIT: « LA PROVINCIA A TRAZIONE LEGHISTA SI GIRA DALL’ALTRA PARTE, DIMOSTRANDO DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA »

11.12 - domenica 28 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circa 60 lavoratori vengono messi su una strada, perché non hanno accettare di passare a Movitrento, visto che questa esternalizzazione porterà un chiaro un peggioramento delle condizioni contrattuali. SAIT, imponendo questa scelta, calpesta i diritti dei lavoratori e svilisce per l’ennesima volta i valori fondanti della cooperazione. La Provincia a trazione leghista si gira dall’altra parte, dimostrando di non essere all’altezza della situazione. Piena solidarietà ai lavoratori licenziati da parte di Sinistra italiana del Trentino; siamo al loro fianco e li sosterremo davanti al giudice del lavoro nel percorso per il loro reintegro in SAIT.

*

Jacopo Zannini

responsabile comunicazione Sinistra Italiana del Trentino