PRADER BANK * ECONOMIA: « “SOSTENIBILITÀ IMPRESE LOCALI“, CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA VIDEO DA BOLZANO (PIAZZA DELLA MOSTRA) – GIOVEDÌ 1/9 ORE 10.00 »

17.08 - venerdì 26 agosto 2022

Conferenza stampa. Una nuova soluzione per misurare la sostenibilità delle imprese locali. Parliamo dell’istituzione di un circuito finanziario virtuoso, presentiamo un modello scientifico e testato di rating ESG per progetti aziendali e imprese e proponiamo un programma di sostegno per la gestione sostenibile delle attività economiche, che rafforzi il posizionamento della regione.

Giovedì 1 settembre 2022- ore 10.00

In presenza:

PRADER BANK

Piazza della Mostra 2, 3° piano

39100 Bolzano

In diretta streaming:

https://call.lifesizecloud.com/15561822

Josef Prader