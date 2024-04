SEN. BIANCOFIORE * PREMIO “MAESTRO ARTE CUCINA ITALIANA“: « TASSELLO DI PIÙ AMPIO PERCORSO, A TUTELA DELLE ECCELLENZE ITALIANE »

17.17 - mercoledì 10 aprile 2024

Premio maestro cucina, Biancofiore: tassello di più ampio percorso a tutela eccellenze italiane. “Promuovere la cucina italiana significa promuovere il nostro Paese, la nostra cultura e identità. Con l’istituzione del Premio ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’ si rafforza la vicinanza delle istituzioni, del governo non solo ad una nobile professione ma ad una vera e propria arte”. Lo dichiara in aula, la senatrice Michaela Biancofiore, annunciando il voto favorevole del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie al ddl che istituisce il Premio ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’. “Questo ddl – aggiunge – è un tassello del più ampio percorso avviato dal governo Meloni teso a tutelare e valorizzare le eccellenze italiane, di cui la sovranità alimentare fa parte a pieno titolo. Rispediamo quindi al mittente ogni volontà di deridere un Premio ai nostri artisti culinari così come ogni tentativo delle opposizioni di ridurlo ad una semplice ‘medaglia di cartone’. Non è un caso, ma un dato di fatto certificato, che un turista su quattro sceglie l’Italia per scoprire la sua enogastronomia. Di fronte a questi numeri abbiamo il dovere di difendere e promuovere questo settore che, dopo le nostre bellezze architettoniche e storiche, è la caratteristica per cui l’Italia è rinomata nel mondo. E il ddl che approviamo coglie questo obiettivo, valorizza la qualità dei prodotti, conserva le tradizioni e dà supporto alle professionalità del settore”- conclude.