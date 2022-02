DOLOMITI ENERGIA * CARNEVALE « GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO E MARTEDÌ PRIMO MARZO TUTTI GLI SPORTELLI RESTERANNO CHIUSI NEL POMERIGGIO »

12.51 - mercoledì 23 febbraio 2022

Dolomiti Energia: giovedì 24 febbraio e martedì 1 marzo sportelli clienti chiusi nel pomeriggio.

Giovedì 24 febbraio e martedì 1 marzo, in occasione del Carnevale, tutti gli sportelli di Dolomiti Energia in Trentino resteranno chiusi nel pomeriggio. In ogni caso si ricorda che l’accesso agli sportelli è possibile esclusivamente su appuntamento.

Saranno comunque disponibili per i clienti privati i numeri verdi gratuiti 800 030 030 per il mercato libero e 800 990 078 per il mercato tutelato, con orario continuato 8.00 – 22.00, oltre al numero verde 800 364 364 per le aziende e lo sportello online www.sportelloclienti.it