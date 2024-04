SEN. BIANCOFIORE * COMUNALI ROVERETO (TN): « LA DIVISIONE DEL CENTRODESTRA È SBAGLIATA, BRUTTO SEGNALE A CHI CI HA DATO FIDUCIA »

16.47 - mercoledì 24 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Comunali Rovereto, Biancofiore: divisione centrodestra sbagliato, brutto segnale a chi ci ha dato fiducia. “La storia del centro destra lo ha insegnato in più occasioni: uniti si vince. È questo che ci chiedono i nostri elettori e per questo ci premiano. È sbagliato dividere una coalizione di governo nazionale e provinciale, specialmente se ha il fine palese e senza senso di isolare il primo partito italiano, espressione della nostra Presidente Meloni, che conta il massimo consenso dell’elettorato, anche in Trentino. Fratelli d’Italia è un partito che ha trainato la vittoria in ogni collegio alle scorse politiche, ha permesso la rielezione del Presidente Fugatti e alle provinciali di ottobre vantava il consenso del 12% dei roveretani, una percentuale evidentemente indispensabile per conquistare anche palazzo Pretorio. Ergo estromettere FDI è un atto non solo sleale ma anche autolesionistico.

Mettere a rischio una storica vittoria nella città della Quercia, per arroganza e interessi di parte, getta discredito su tutta la coalizione e ci fa perdere credibilità. La soluzione c’era, una terza via civica e di specifica competenza che avrebbe potuto mettere d’accordo tutti. Si poteva anche confluire tutti sul Dott. Lui, il quale, a mio parere, avrebbe dovuto pretenderlo. Non aver percorso questa strada è un atto doloso che lascia sgomenti e non permette di prevedere le conseguenze a livello provinciale.” Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati (Coraggio Italia, UDC) – MAIE.