MORANDUZZO (LEGA) * BANDO COMUNE TRENTO: « È INACCETTABILE CHE SIA FATTA PROPAGANDA ELETTORALE IN QUESTO MODO » (ALLEGATO LINK)

Quali provvedimenti intende adottare la Giunta Ianeselli dopo che una start up – promossa dal Comune di Trento all’interno delle politiche giovanili e terza attività – selezionata per il bando Mestieri e Cultura ha pubblicato una storia su Instagram in cui definiva la Lega come il male? Il bando in questione prevede un progetto che mira ad aiutare i giovani imprenditori della città, trovando uso ad immobili comunali che altrimenti rimarrebbero vuoti: fuori la politica nella decisione di attribuire risorse a giovani imprenditori!

Nello specifico si tratta di un’attività che si vuole porre come un’eccellenza in ambito ambientale.

Non attacco il principio che ha mosso l’iniziativa del Comune di Trento per favorire l’imprenditoria giovanile, anzi la apprezzo e la sostengo in prima persona, ma non è in alcun modo tollerabile che i selezionati dal bando associno la Lega al “male” tramite una “storia” su un social network, fotografando il gazebo e le persone all’interno e “decorando” il tutto con diciture negative sovraimpresse! Mi dispiace ma qualcuno dovrà chiedere scusa!

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.

