PROF. FRANCESCO PRANDEL (DOCENTE CHIMICA – BORGO VALSUGANA) * VACCINAZIONI: « LETTERA AI MIEI STUDENTI, NON HO IL “GREEN PASS“ PERDONATEMI MA NON SONO DISPOSTO A RINNEGARE I MIEI VALORI »

Premessa

Ho scritto questa lettera ai miei studenti per salutarli, e per spiegare come mai quest’anno non sarò con loro. L’ho scritta anche per condividere con loro una lezione più importante di quelle di chimica: una lezione sul rispetto reciproco.

Vuole essere una lezione concreta, calata nel momento storico che stiamo vivendo, un momento di sofferenza per tutti.

prof. Francesco Prandel (libero docente di chimica)

*

LETTERA APERTA AI MIEI STUDENTI

Cari studenti,

scrivo per salutarvi e spiegarvi perché, quest’anno, non mi sono presentato in classe.

Il motivo sembra semplice: non ho il “green pass”, e quindi non posso entrare a scuola. Ma, dopo un anno di chimica assieme, voi sapete che le cose sono più complesse di come appaiono.

Per questo mi sento in dovere di spiegarvi perché non ho il “green pass”, e dunque perché non posso proseguire e accompagnarvi nel percorso che abbiamo intrapreso. Ricorderete che lo scorso anno, quando abbiamo iniziato il corso di chimica, vi ho detto che a me non interessa tanto imbottirvi la testa di nozioni e formule. Fareste tanta fatica a memorizzarle, e le dimentichereste poco dopo il tema o l’interrogazione.

Le nozioni e le formule servono, sono importanti, ma non sono il fne del mio insegnamento, sono solo un mezzo. Il fne è un altro. Vi ho proposto di vedere il corso di chimica come una palestra per la mente, un modo per allenare il ragionamento. Imparare a ragionare è un po’ come imparare ad andare in bici: una volta che sei capace di farlo, lo sai fare per tutta la vita.

Anche se in questo momento non sono un vostro insegnante, vi assegno un compito per casa: rifettete sul “green pass” in maniera intellettualmente onesta e logicamente rigorosa, e poi tirate le vostre conclusioni. Possono anche essere diverse dalle mie, ma non per questo saranno necessariamente sbagliate.

La conclusione del mio ragionamento è che che il “green pass” non è affatto una misura sanitaria ma, semmai, una discriminazione politica culturalmente vergognosa e intellettualmente imbarazzante. Se fosse una garanzia sanitaria, come si vuol far credere, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché i docenti non vaccinati possono entrare a scuola solo dimostrando di essere “negativi” (con un “green pass da tampone”), mentre i vaccinati (muniti di “green pass da vaccino”), non lo debbono dimostrare pur essendo potenzialmente “positivi”.