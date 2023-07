SAT * RIFUGI: PRESIDENTE FACCHINI, « PRUDENZA IN MONTAGNA, CONSULTARE LE CONDIZIONI METEO E SVOLGERE LE ATTIVITÀ CON ATTENZIONE »

10.47 - sabato 22 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Rifugi SAT aperti. L’invito ai frequentatori della montagna: “Siate prudenti. In queste giornate di maltempo è fondamentale consultare le condizioni meteo e svolgere tutte le attività con attenzione”.

Prudenza in montagna. SAT in queste giornate di tempo instabile e forte maltempo, invita i frequentatori della montagna all’attenzione, alla prudenza e a mettere nello zaino le regole necessarie raccomandate dal Tavolo della Prudenza in Montagna, coordinato da SAT, Dolomiti UNESCO, Associazione gestori Rifugi del Trentino, Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, Guide Alpine del Trentino e Trentino Marketing (www.visittrentino.info/it/articoli/outdoor-estate/regole-prudenza-in-montagna).

Si ricorda che tutti i rifugi SAT sono aperti. Sono stati affrontati e risolti nel giro di alcune ore i disagi sofferti dai rifugi Roda di Vael e Baita Pederiva, in Val di Fassa, creati dal maltempo nella giornata di ieri.

“I rifugi – dice Anna Facchini, presidente di SAT – oltre a essere parte di una offerta turistica, assolvono compiti di sicurezza collettiva in montagna. Il loro servizio non può essere interrotto e solo in caso di necessità possono subire parziali limitazioni di accesso. Trovare riparo dalle intemperie o ristoro nei momenti di difficoltà sarà sempre un servizio garantito dai rifugi”.