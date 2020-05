MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * ASSUNZIONI PAT: « SUL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE PER L’ATTIVITà ISTITUZIONALE DEL MART »

con la medesima delibera, che ha autorizzato gli enti strumentali citati nel paragrafo precedente ad attivare le procedure per la valorizzazione delle professionalità del personale ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, nei limiti delle risorse già specificatamente stanziate dalla Provincia, è stata inoltre autorizzata la messa a disposizione per l’attività istituzionale del Mart di Rovereto di 2 unità di personale, di cui un funzionario ad indirizzo storico/culturale, categoria D, livello base;

le suddette autorizzazioni sono state emanate tenendo in considerazione valutazioni ed elementi aggiuntivi, di cui non è stata però specificata la natura, rispetto alle direttive sul personale degli enti strumentali della Provincia a valere per gli anni 2018 e 2019, approvate con la deliberazione n. 2018 di data 1° dicembre 2017; alle risultanze dei lavori della Commissione tecnica prevista dal “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020” nominata con propria deliberazione n. 646 di data 13 maggio 2019; e ai piani stralcio del fabbisogno di personale degli enti interessati all’attivazione delle procedure straordinarie per il superamento del precariato previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della l.p. n. 15/2018;

tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

quali siano state le valutazioni effettuate sui piani del fabbisogno di personale del Mart alla base del provvedimento di messa a disposizione di 2 unità di personale per l’attivazione istituzionale del Museo, di cui un funzionario ad indirizzo storico/culturale, categoria, livello base;

l’ammontare del costo annuo lordo per l’impiego di ognuna delle due unità di personale messe a disposizione per l’attività istituzionale del Mart;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini