RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS“: « CONCLUSA LA 100ESIMA EDIZIONE, 1.300 ESPOSITORI E 9.000 COMPRATORI »

Una community sempre più unita per far crescere il business internazionale delle scarpe e delle borse. Per celebrare i 50 anni di storia della fiera tutto il mondo delle calzature si è dato appuntamento a Riva del Garda. 16 associazioni di categoria in rappresentanza dei principali Paesi produttori si sono riuniti per confrontarsi sui temi cruciali del settore.

Nel 1974, quando i fondatori di Expo Riva Schuh & Gardabags ebbero l’intuizione di creare un evento dedicato a una platea internazionale di compratori, film e libri si chiudevano con la scritta “The end”. Non è più così e neppure la storica edizione numero 100 della fiera di Riva del Garda si chiude oggi con la parola ‘fine’. Le celebrazioni per questi 50 anni di successi della più importante fiera mondiale per lo scambio di calzature, borse e accessori proseguiranno infatti anche durante il prossimo appuntamento che si terrà dal 15 al 18 giugno 2024.

Se le 100 candeline sono state il numero protagonista di questo gennaio, che ha presentato in anteprima le collezioni per il prossimo autunno/inverno 2024-25, altre cifre confermano la forza dell’evento.

I circa 1300 espositori, ditte rappresentate e brand provenienti da 39 nazioni (+15% rispetto all’edizione di gennaio 2023). Le 9000 presenze dei compratori (80% Europa e 20% extra Europa), al di sopra delle aspettative di un mercato in difficoltà come quello attuale, che si mantengono in linea con le due edizioni del 2023.

Da evidenziare l’aumento delle partecipazioni dall’Italia, dal Regno Unito e dalla Polonia. Permangono in leggera sofferenza le visite da Germania e Francia, a rispecchiare l’andamento in calo delle rispettive economie. Interessante valutare la composizione dei visitatori che per il 30,4% registra la presenza di esponenti del retail, per il 19,3% di distributori e per il 5,2% di rappresentanti dell’e-commerce, a cui segue un 15,5% di produttori. Fra i compratori il 58,9% ricopre un ruolo di decisore in qualità di titolare d’azienda o head buyer.

L’edizione di gennaio 2024 verrà ricordata a lungo non solo per le cifre che ha saputo mettere in campo, ma anche per i festeggiamenti della Celebration Night. “Un momento memorabile e straordinario – a detta di Paolo Villa, Presidente di ASSOPROV – che ha saputo ricreare l’atmosfera e lo spirito degli inizi, quando ci si ritrovava sulle rive del Lago di Garda per fare affari e stringere relazioni”.

“Abbiamo puntato a conoscere meglio la produzione degli espositori e le dinamiche di mercato con cui devono confrontarsi i visitatori. Abbiamo stretto relazioni profonde con le istituzioni e le associazioni di categoria per un proficuo scambio di informazioni e per realizzare progetti concretamente utili al settore”, dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. Una strada già aperta, visto che in fiera erano presenti tutti i più importanti stakeholders del settore a livello internazionale, i rappresentanti delle più influenti associazioni e degli eventi più in vista a livello globale: “È stato molto importante condividere con loro la nostra visione per il futuro del settore. – aggiunge la Direttrice – Questa centesima edizione rappresenta per noi la conferma che le innovazioni apportate in questi anni (nuovi servizi digitali, di business strategy e marketing) stanno effettivamente aggiungendo valore al format dell’evento”.

GianPaola Pedretti, Exhibition Manager Expo Riva Schuh & Gardabags, ricorda in sintesi i molti e partecipati eventi che si sono susseguiti durante i giorni di fiera: “Con i Market Focus di Estremo Oriente, America Latina, Africa, Europa, USA e quello dedicato al mondo borse e accessori abbiamo continuato a tastare il polso del settore, mentre con i quattro appuntamenti nella nuova Area Highlights, in collaborazione con Arsutoria, abbiamo indagato gli stili più amati e scelti dai consumatori di borse e accessori. Abbiamo lanciato uno sguardo al futuro, non solo pensando ai temi moda, con l’Innovation Village Retail, e con la Startup Competition che ha premiato la spagnola iF Returns Solution, piattaforma di ottimizzazione e controllo logistico per la gestione dei resi”.

Un valore aggiunto è stato anche il nuovo parcheggio a nord del Quartiere Fieristico, che ha indubbiamente migliorato la qualità delle infrastrutture a servizio di espositori e visitatori. Ora l’auspicio di Riva del Garda Fierecongressi è che presto vengano realizzati anche gli altri interventi previsti, sia per la riqualificazione degli immobili esistenti che per la costruzione del nuovo padiglione G.

Tante strette di mano, tanti confronti, tanti ricordi e tante emozioni. L’edizione numero 100 di Expo Riva Schuh & Gardabags è la molla da cui la community internazionale delle calzature e degli accessori può trarre slancio per cogliere le opportunità del futuro, a partire da giugno 2024.