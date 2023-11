RAI 1 E TG 1 * « INTERVISTA IN ESCLUSIVA A PAPA FRANCESCO, FOCUS SU GUERRE MEDIO ORIENTE E UCRAINA – FLUSSI MIGRATORI » (1/11 ORE 20.30)

10.36 - mercoledì 1 novembre 2023

Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. Temi affrontati da Papa Francesco nell’intervista esclusiva con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda questa sera – mercoledì 1° novembre – su Rai 1, dopo il tg delle 20.

In primo piano anche la questione dei flussi migratori, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello del Papa per fermare il climate change.

Nell’intervista, spazio anche al privato del pontefice: il momento più difficile del pontificato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo, la fidanzata prima di prendere i voti, la nostalgia del mare, il calciatore preferito.

