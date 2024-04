QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « PERQUISIZIONE DOMICILIARE IN VIA ROMA, ARRESTATO 34ENNE PAKISTANO PER SPACCIO E DETENZIONE »

15.08 - venerdì 12 aprile 2024

Nel corso della mattinata odierna, personale della Squadra Mobile, a seguito di attività info investigativa, ha proceduto ad una perquisizione domiciliare in questa via Roma, unitamente all’unità cinofila antidroga della Polizia Locale. All’interno dell’appartamento sono stati trovati sei cittadini pakistani (di età compresa fra i 19 ed i 37 anni), tutti richiedenti asilo ed in attesa di decisione da parte della Commissione Territoriale competente.

All’esito della perquisizione, oltre a materiale per il confezionamento ed il taglio di sostanze stupefacenti e ad un bilancino di precisione (il tutto rinvenuto nelle parti comuni dell’abitazione) sono stati trovati 55 grammi totali di hashish, di cui 50 – distribuiti in 15 dosi già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato della droga – presenti all’interno del comodino di uno dei soggetti.

Per quest’ultimo – un trentaquattrenne gravato da precedenti per lesioni personali – si è quindi proceduto all’arresto in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del giudizio di convalida – previsto nella mattinata di domani – mentre gli altri cinque soggetti presenti all’interno dell’appartamento (di cui due con precedenti specifici in materia di stupefacenti) sono stati indagati in stato di libertà, sempre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.